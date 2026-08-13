Ένας 32χρονος από το Αφγανιστάν συνελήφθη την Πέμπτη από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων, καθώς σε έλεγχο που έγινε με τη συνδρομή σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, βρέθηκαν πάνω του δύο συσκευασίες με ναρκωτικά, πιθανώς κοκαΐνη βάρους 382 γραμμαρίων.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, που διενεργεί την προανάκριση, κατά την αυτόφωρη διαδικασία κατασχέθηκε η ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών, η οποία πρόκειται να αποσταλεί στη Χημική Υπηρεσία για ανάλυση, όπως αναφέρει το cretalive.