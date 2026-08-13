Σήκωσε και το Super Cup ο ΟΦΗ – Kέρδισε στα πέναλτι την ΑΕΚ

Ο ΟΦΗ έγραψε ιστορία. Μετά το Κύπελλο, κατέκτησε για πρώτη φορά και το Super Cup νικώντας με 5-4 την ΑΕΚ στα πέναλτι (2-2 κ.δ.).

Οι πρωταθλητές προηγήθηκαν με υπέροχο γκολ του Γιόβιτς στο 38’, αλλά στην συνέχεια είδαν τους Κρητικούς να φέρνουν τούμπα το ματς με άψογο πλασέ του Ανδρούτσου στο 68′ και ανάποδη κεφαλιά του Κωστούλα στο 78′. Ο Ζίνι λύτρωσε την Ένωση στο 90+8′ με κεφαλιά και έστειλε το ματς στα πέναλτι, αλλά εκεί ο Χριστογεώργος απέκρουσε την εκτέλεση του Βάργκα, ο Ανδρούτσος έβαλε το τελευταίο και χάρισαν τον τίτλο στην ομάδα τους.

Με… φόρα πλέον στα Playoffs του Europa League οι Ηρακλειώτες, καλείται να ανασυνταχθεί η Ένωση ενόψει των Playoffs του Champions League απέναντι στην Λέφσκι Σόφιας.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε την έκπληξη επιλέγοντας τον τερματοφύλακα Μπαλαμώτη αντί του στόπερ Αλεξίου ως δεύτερο γεννημένο από το 2004 και μετά παίκτη της ενδεκάδας, με την άλλη θέση να καταλαμβάνει ο Καλοσκάμης. Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος στην άμυνα, Κάιρινεν, Μαρίν στον άξονα, Καλοσκάμη με Κοϊτά στα άκρα και Βάργκα – Γιόβιτς δίδυμο φορ.

Στον αντίποδα, ο Χρήστος Κόντης επέλεξε διάταξη 3-4-3 με οκτώ Έλληνες, έναν Κύπριο και μόλις δύο ξένους. Χριστογεώργος στο τέρμα, με Κωστούλα, Σιέλη και Πούγγουρα στόπερ, Αποστολάκη, Ανδρούτσο, Καραχάλιο και Αναστασίου στα χαφ και τριάδα μπροστά τους Φούντα, Νους και Αϊτόρ.

Ο ΟΦΗ έδειξε από νωρίς πρόθεση να οχυρωθεί αμυντικά και κλέβοντας μπάλες ψηλά να χτυπήσει στην κόντρα. Η ΑΕΚ δυσκολευόταν να περάσει πάσες στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου και χρειάστηκε να περιμένει ως το 22′ για να απειλήσει, με την κάθετη του Κοϊτά στον Μαρίν και το χλιαρό πλασέ του Ρουμάνου που σταμάτησε στα πόδια του Χριστογεώργου. Οι Κρητικοί απάντησαν στο 25′ όταν από λάθος του Ρέλβας ο Νους βρέθηκε σε καλή θέση, αλλά το δυνατό σουτ που επιχείρησε ήταν αρκετά άστοχο.

Οι πρωταθλητές βρήκαν τον δρόμο για τα δίχτυα στο 38’, όταν ξεδίπλωσαν υποδειγματικά την αντεπίθεσή τους με τον Κοϊτά να δίνει στον Μαρίν και αυτόν να τροφοδοτεί τον Γιόβιτς, ο οποίος με ωραία κίνηση έφερε την μπάλα στο αριστερό και λίγο έξω από την περιοχή έκανε ένα υπέροχο σουτ που άφησε… άγαλμα τον Χριστογεώργο για το 1-0.

Οι Ηρακλειώτες λίγο έλειψε να απαντήσουν άμεσα, ωστόσο ο Μπαλαμώτης απέκρουσε το σουτ του Νους από την άκρη της μικρής περιοχής, αφότου ο Αργεντινός επωφελήθηκε από κάποιες κόντρες.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με μεγάλες φάσεις εκατέρωθεν. Στο 48’ ο Αποστολάκης έβαλε στην πλάτη του τον Πήλιο αλλά το τελείωμά του από δύσκολη γωνία κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτυών, ενώ στην εξέλιξη της φάσης, ο Ρότα γύρισε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι, αλλά ο Γιόβιτς πλάσαρε πάνω στον Χριστογεώργο που μπλόκαρε.

Ο Χρήστος Κόντης πέρασε τον Μπουχαλάκη αντί του Καραχάλιου θέλοντας να βελτιώσει τμτην δημιουργία της ομάδας του, με την ΑΕΚ να παραχωρεί την μπάλα στους Κρητικούς και να προσπαθεί να χτυπήσει σε αντεπιθέσεις. Σε μια από αυτές (στο 67′) ο Γιόβιτς έκανε καταπληκτική κάθετη στον Μάγερ που βγήκε τετ α τετ, αλλά τον Κροάτη πρόλαβε με σωτήριο τάκλιν ο Αθανασίου.

Ο ΟΦΗ «τιμώρησε» αμέσως την ΑΕΚ, καθώς στο 68′ Αθανασίου και Αϊτόρ συνεργάστηκαν και η μπάλα έφτασε στον Ανδρούτσο που με άψογο πλασέ έγραψε το 1-1.

Στο 78′ ήρθε η φάση που προκάλεσε πολλές συζητήσεις. Ο Κωστούλας μετά από εκτέλεση φάουλ σκόραρε με ανάποδη κεφαλιά, με τον VAR Ζαμπαλά να καλεί τον Παπαπέτρου να εξετάσει την φάση για πιθανή συμμετοχή του εκτεθειμένου Σιέλη στην φάση. Ο διαιτητής έκρινε πως ο Κύπριος άσος δεν είχε ουσιαστική συμμετοχή και το γκολ μέτρησε κανονικά για το 1-2.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έριξε στην μάχη Ζίνι και Μάνταλο επιζητώντας την ισοφάριση με την ΑΕΚ να εγκαθίσταται έξω από την περιοχή του ΟΦΗ, αλλά να δυσκολεύεται να φτιάξει φάσεις. Ο Ανγκολέζος επιθετικός λύτρωσε την ΑΕΚ στο 90+8′ με γυριστή κεφαλιά μετά από κόρνερ του Μάγερ για το 2-2 στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Ο Σέρβος τεχνικός πριν εκπνεύσει το ματς έκανε αλλαγή τερματοφύλακα εν όψει της διαδικασίας των πέναλτι περνώντας τον βασικό Στρακόσα αντί του Μπαλαμώτη, αλλά και τον Χριστακόπουλο (για να υπάρχει και δεύτερος γεννημένος από το 2004 και μετά στην ενδεκάδα) αντί του Ρότα.

Η διαδικασία των πέναλτι:

Γιόβιτς 1-0

Ισέκα 1-1

Μάγερ 2-1

Μπουχαλάκης 2-2

Μάνταλος 3-2

Ντίκμαν 3-3

Βάργκα άστοχο

Αθανασίου 3-4

Ζίνι 4-4

Ανδρούτσος 4-5

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Μπαλαμώτης (99’ Στρακόσα)-Ρότα (99’ Χριστακόπουλος), Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος-Κάιρινεν (81’ Ζίνι), Μαρίν (81’ Μάνταλος)-Καλοσκάμης, Κοϊτά (63’ Μάγερ)-Βάργκα, Γιόβιτς.

Στον πάγκο: Στρακόσα, Μπρινιόλι, Αλεξίου, Γκατσίνοβιτς, Ζουμπκόφ, Μάνταλος, Βίντα, Βιτάλις, Πένραϊς.

ΟΦΗ (Κόντης): Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Σιέλης, Κωστούλας – Αθανασίου, Αποστολάκης (74’ Ντίκμαν), Καραχάλιος (56’ Μπουχαλάκης), Ανδρούτσος – Αϊτόρ (85’ Κανελλόπουλος), Φούντας (74’ Θεοδοσουλάκης), Νους (85’ Ισέκα).

Στον πάγκο: Λίλο, Κατσίκας, Κρίζμανιτς, Ισέκα, Ρομάνο, Νικολάου, Σιτμαλίδης, Καινουργιάκης.

πηγή: filathlos.gr