Η γενοκτονία δεν ξεπλένεται με τον τουρισμό και με πλοία της “χαράς”.

Κυριακή 16/8 στις 8.00 το πρωί συγκέντρωση έξω από το ξενοδοχείο Νόρα οδός Εμμανουήλ Ρουσελακη 31. Ειρηνική διαμαρτυρία για την άφιξη του crown iris στο λιμάνι Σητείας.

Συνήθως οι επισκέπτες που έρχονται στη χώρα μας είναι άνθρωποι που σέβονται το χώρο, τη χώρα και τους κατοίκους της.

Αυτό βέβαια δεν ισχύει για τους Ισραηλινους ¨τουρίστες” . Ειδικά τα τελευταία χρόνια συμπεριφέρονται ανάρμοστα με υψωμένα μεσαία δάχτυλα, με βρισιές, με προπηλακισμούς, με επιδείξεις γλουτών και γενικά με συμπεριφορές κατακτητή, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι δεν πρόκειται για φιλήσυχους τουρίστες.

Το είδαμε και στον τόπο μας με την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου crown iris στις 21 Ιουλίου, με χυδαίες συμπεριφορές απέναντι σε ειρηνικούς διαδηλωτές, επειδή υποστήριζαν τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού για γη και Ελευθερία και τον άμεσο τερματισμό της γενοκτονίας που διαπράττει το Ισραήλ στην Παλαιστίνη.

Το μίσος, το σκοτάδι και το δηλητήριο στα βλέμματα των Ισραηλινών “τουριστών” ανδρών και γυναικών, προκαλούν ανατριχίλα. Δεν είναι ούτε η πρώτη φορά, ούτε το μοναδικό περιστατικό.

Συμπεριφέρονται ακριβώς όπως οι έποικοι στην Παλαιστίνη! Η Γη μας ανήκει! Η γη ανήκει στον περιούσιο λαό!

Δεν μπορούν να καταλάβουν πως ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού είναι στο πλευρό της Παλαιστίνης και υποστηρίζει το δικαίωμα των παιδιών της , να μεγαλώσουν και να χτίσουν τη ζωή τους στη γη τους. Νομίζουν ότι η Golden Visa τους καθιστά ιδιοκτήτες της χώρας και του λαού μας.

Αν είσαι στρατιώτης του IDF, το να φοράς μαγιό και να χαλαρώνεις στις ελληνικές παραλίες ούτε σε ξεπλένει ούτε σου συγχωρεί τις αμαρτίες της δολοφονίας αμάχων και μωρών παιδιών.

Για όλους αυτούς τους λόγους σε κάθε λιμάνι που πιάνει το Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο λαμβάνουν χώρα όλες αυτές οι αντιδράσεις. Να καταλάβουν οι Ισραηλινοί “τουρίστες” ότι το Ισραήλ και ο στρατός του διαπράττει γενοκτονία και εθνοκάθαρση εναντίον των Παλαιστινίων. Να καταλάβουν οι Ισραηλινοί “τουρίστες ” ότι το “ποτέ ξανά” του ολοκαυτώματος ισχύει και για τους Παλαιστίνιους και για όλους τους λαούς του κόσμου.

Για όλους τους λόγους του κόσμου την Κυριακή 16/8 θα είμαστε παρόντες. .

Με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά!