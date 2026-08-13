Ολοκληρώθηκε η καταβολή των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ για ζημιές που σημειώθηκαν το 2025 σε καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και εκτροφές ζωικού κεφαλαίου και πραγματοποιήθηκε μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026 από τον ΕΛΓΑ, ανέρχονται σε 6.617.425 ευρώ και αφορούν 5.201 ασφαλισμένους παραγωγούς.

Το συνολικό ποσό των 6.617.425 ευρώ καταβλήθηκε στους δικαιούχους στο πλαίσιο των αποζημιώσεων που προβλέπονται για τις ζημιές του προηγούμενου έτους.

Οι αποζημιώσεις αφορούν παραγωγούς που είχαν υποστεί ζημιές στην αγροτική και κτηνοτροφική τους δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του 2025 και είχαν ασφαλιστεί στον ΕΛΓΑ.

Με τη συγκεκριμένη πληρωμή, ο ΕΛΓΑ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνονται στο σύνολό τους οι πληρωμές των οφειλόμενων αποζημιώσεων για το 2025.

Συνολικά, οι σημερινές καταβολές αφορούν 5.201 παραγωγούς, οι οποίοι λαμβάνουν τις αποζημιώσεις που αντιστοιχούν στις ζημιές που είχαν υποστεί στις καλλιέργειες ή στο ζωικό τους κεφάλαιο.