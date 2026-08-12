Ένα μεγάλο καλοκαιρινό street party, με πολλές εκπλήξεις θα πραγματοποιηθεί στους εμπορικούς δρόμους της Σητείας, την Τρίτη 25 Αυγούστου στiς 17:00.

Η Σητεία σας καλεί σε ένα απόγευμα γεμάτο ζωντάνια, μουσική και χαμόγελα! Ολοι οι εμπορικοί δρόμοι της πόλης μετατρέπονται σε μια μεγάλη γιορτή. Καταστήματα, παρέες και επισκέπτες γίνονται ένα, σε ένα streetparty που υπόσχεται ρυθμό, εκπλήξεις και μοναδική ατμόσφαιρα.

Ελάτε να περπατήσουμε, να διασκεδάσουμε και να ζήσουμε τη Σητεία αλλιώς πιο φωτεινή, πιο ζωντανή, πιο κοντά από ποτέ!

Διοργάνωση: Εμπορικός Σύλλογος Σητείας