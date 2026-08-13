Το μεγαλόπνοο σχέδιο ίδρυσης του Κέντρου Καινοτομίας παρουσιάστηκε από τον Δήμαρχο Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη στο πλαίσιο της 13ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Η παρουσίαση ανέδειξε μια νέα αναπτυξιακή κατεύθυνση για τον Δήμο, όπου η τεχνολογία, η επιχειρηματικότητα και η πράσινη καινοτομία συνδέονται άμεσα με τον τουρισμό και την τοπική οικονομία.

Στην εισήγηση του Δημάρχου τονίστηκε ότι ο Δήμος Χερσονήσου, ως ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, διαθέτει το ιδανικό περιβάλλον για να εξελιχθεί σε «ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας του τουρισμού». «Ο Δήμος έχει ένα μοναδικό πλεονέκτημα: είναι ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, άρα το Κέντρο μπορεί να γίνει “ζωντανό εργαστήριο” καινοτομίας του τουρισμού» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος.

Το υπό ίδρυση Κέντρο βασίζεται σε δέκα πυλώνες καινοτομίας, οι οποίοι συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ανάπτυξης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Τεχνητή Νοημοσύνη & Ψηφιακός Τουρισμός, η Πράσινη Καινοτομία, το Water Innovation Lab, το Tourism Innovation Lab, η θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων, η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας και το International Innovation Hub. Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι το Κέντρο μπορεί να προσελκύσει startups που αναπτύσσουν λύσεις για την υδατική κρίση των τουριστικών περιοχών, καθώς και να λειτουργήσει ως σημείο συνάντησης ξενοδοχείων, επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και επενδυτών.

Ο Δήμαρχος παρουσίασε το όραμα δημιουργίας ενός Hersonissos Innovation Ecosystem, ενός ολοκληρωμένου δικτύου συνεργασίας μεταξύ Δήμου, πανεπιστημίων, ξενοδοχειακών μονάδων, τοπικών επιχειρήσεων, startups και ευρωπαϊκών φορέων. «Η Χερσόνησος μπορεί να γίνει το ελληνικό εργαστήριο καινοτομίας για τον τουρισμό» τόνισε ο κ. Δοξαστάκης.

Το Κέντρο συνδέεται άμεσα με το στρατηγικό όραμα «Χερσόνησος 2030: Ο πιο έξυπνος και βιώσιμος τουριστικός Δήμος της Μεσογείου», αποτελώντας βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού της επόμενης δεκαετίας. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η υλοποίηση εμβληματικών δράσεων όπως το Smart City Lab, το Green & Circular Economy Lab, το Water Innovation Lab, το Tourism Innovation Lab και η ψηφιακή πλατφόρμα επιχειρηματικότητας.