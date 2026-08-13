Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης εξελέγη νέος πρόεδρος της Αναπτυξιακής Λασιθίου. Στην ειδική συνεδρίαση το πρόσφατα εκλεγέν Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Νίκου Τραντά στην έντυπη έκδοση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ ο κ. Ανδρουλάκης στην παρέμβασή του, εστίασε στις προκλήσεις και δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει η Αναπτυξιακή Λασιθίου το επόμενο διάστημα, με κυριότερο, όπως είπε, τη δυστοκία που υπάρχει στη ροή χρηματοδοτήσεων από την κεντρική κυβέρνηση προς την εταιρεία. «Η μη συνεχόμενη χρηματοδότηση προκαλεί ζητήματα και στο προσωπικό της εταιρείας και στις υποχρεώσεις αλλά και στον προγραμματισμό που πρέπει να γίνεται σωστά. Η νέα διοίκηση της Αναπτυξιακής θα πρέπει άμεσα να δώσει λύσεις στα οικονομικά θέματα που υπάρχουν. Η διακοπή των χρηματοδοτήσεων προκάλεσε εξάλλου και κοινό ψήφισμα όλων των αντίστοιχων εταιρειών της χώρας.

Θεωρώ πολύ δύσκολη τη συγκυρία και την νέα πραγματικότητα που έχει σχέση με τη μειωμένη χρηματοδότηση σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια και τις αντίστοιχες προγραμματικές περιόδους.

Σε εξέλιξη είναι η πρόσκληση υποβολής από τους φορείς του ευρύτερου δημοσίου -ΟΤΑ, συλλόγους κά., οι οποίοι θα πρέπει να καταθέσουν στην Αναπτυξιακή Λασιθίου τις προτάσεις τους προς χρηματοδότηση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και μέχρι 31 Δεκεμβρίου, θα πρέπει να έχει γίνει η επίσημη αξιολόγησή τους για να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν. Μέχρι τέλος Αυγούστου αναμένεται να γίνει και η πρόσκληση προς τους ιδιωτικούς φορείς», είπε ο Αντιπεριφερειάρχης.

Όπως εξήγησε ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Λασιθίου Μπάμπης Αντωνακάκης μετά την παύση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως αρχή πληρωμών των Κοινοτικών ενισχύσεων – μεταξύ αυτών και των κονδυλίων των προγραμμάτων Leader, η αρμοδιότητα αυτή μεταφέρθηκε στην ΑΑΔΕ η οποία μόλις την περασμένη εβδομάδα έλαβε πιστοποίηση από τη Ε. Ένωση ως τέτοια. Εκκρεμούν οι πληρωμές των δημοσίων, δημοτικών κλπ. έργων του προηγούμενου Leader που ανέρχονται σε πολλά εκατομμύρια αλλά και ιδιωτικά έργα του προγράμματος. Ενώ θα έπρεπε να είχε βγει σχετική εγκύκλιος από τον περασμένο Ιανουάριο για να γίνουν πληρωμές και να λάβει και η Αναπτυξιακή το κομμάτι που της αναλογεί ως διαχειριστή του προγράμματος, η εγκύκλιος δεν έχει βγει ακόμη!

Από τις αρχές του 2025 οι Αναπτυξιακές δεν έχουν εισπράξει χρήματα και συγκεκριμένα στην Αναπτυξιακή Λασιθίου το πρόγραμμα χρωστά 182.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να μένει απλήρωτο το προσωπικό, οι ασφαλιστικές εισφορές, απλήρωτοι λογαριασμοί ρεύματος, να επιβάλλονται πρόστιμα κλπ. Και από την επικοινωνία που έγινε με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δε φαίνεται ότι το πρόβλημα θα λυθεί σύντομα…

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου εισέπραξε τέλος του 2025 το κονδύλι που αντιστοιχούσε στο Πρόγραμμα Αλιείας του Leader, δίνοντας μια «ανάσα» στην εταιρεία. Ελήφθη και ένα δάνειο κίνησης 50.000 ευρώ με εγγυήσεις του Περιφερειάρχη Κρήτης και του απελθόντος προέδρου της Αναπτυξιακής και του Γ. Διευθυντή, το οποίο έχει αποπληρωθεί από αρχές 2026, είπε ο κ. Αντωνακάκης.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ