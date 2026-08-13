Την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 21:00, στο 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας (Είσοδος ΕΠΑ.Λ.).

Ένας απογοητευμένος άνθρωπος από την ζωή, επιθυμώντας να απαλλαγεί από την κοινωνία και την ασθένειά του που τον είχε κουράσει, αποφάσισε να της δώσει τέλος, πιστεύοντας ότι δεν έχει νόημα και αξία η ύπαρξή του. Αποστασιοποιημένος και αδιάφορος για τα πάντα, εμφανίζεται στον δρόμο του ένα απρόβλεπτο συμβάν με ένα μικρό παιδί, το οποίο θα τον αποτρέψει από τον σκοπό του. Άξαφνα αποκοιμιέται, βλέποντας ένα όνειρο που θα τον κάνει να αναθεωρήσει την βλέψη του για την ζωή, αλλάζοντας την πεποίθηση που είχε γι’ αυτήν.

Η Θεατρική Παράσταση …είμαι ένας γελοίος… είναι βασισμένη στο λογοτεχνικό διήγημα του σπουδαίου Ρώσου μυθιστοριογράφου Φιοντόρ Μιχαήλοβιτς Ντοστογιέφσκι

“Το Όνειρο ενός Γελοίου Ανθρώπου” που δημοσιεύτηκε στο Ημερολόγιο ενός συγγραφέα το 1877.

Διασκευή κειμένου / Ερμηνεία : Κωνσταντίνος Πολοπετράκης

Σκηνοθεσία : Φυλέας Μεταλλινός

Επικοινωνία : Καλλιτεχνική Εταιρεία Παραστατικής Τέχνης ΘΕΑ.Τ.Η (Θέατρο Τέχνης Ηρακλείου) ΑΜΚΕ

Είσοδος: Ελεύθερη

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης – Συνδιοργάνωση Δήμος Ιεράπετρας