Από αναγνώστη πήραμε την ακόλουθη επιστολή:

Μπροστά σε μια απαράδεκτη και άκρως επικίνδυνη κατάσταση για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον βρίσκονται τις τελευταίες εβδομάδες οι κάτοικοι, οι επισκέπτες και οι επαγγελματίες στην κεντρική παραλία «Άμμος» του Αγίου Νικολάου. Μια κατάσταση που, αντί να επιλυθεί άμεσα, σέρνεται από τις αρχές Ιουλίου, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση της τοπικής κοινωνίας.

Εδώ και έναν ολόκληρο μήνα, ένας υφιστάμενος αγωγός που εκβάλλει απευθείας στην αμμουδιά και στη θάλασσα παρουσιάζει σοβαρή βλάβη. Το αποτέλεσμα είναι καθημερινό και ορατό δια γυμνού οφθαλμού: ακατέργαστα λύματα χύνονται στο νερό, δημιουργώντας μια μόνιμη εστία μόλυνσης. Η δυσοσμία στην περιοχή είναι ανυπόφορη, με τη λέξη «σκατίλα» να περιγράφει δυστυχώς με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο την πραγματικότητα που βιώνουν όσοι επιχειρούν να προσεγγίσουν το σημείο.

Το ζήτημα, ωστόσο, ξεπερνά τα όρια της αισθητικής υποβάθμισης και αγγίζει τον πυρήνα της δημόσιας ασφάλειας. Στην παραλία «Άμμος» κολυμπούν καθημερινά εκατοντάδες συμπολίτες μας, ανάμεσά τους μικρά παιδιά, γονείς και ηλικιωμένοι, οι οποίοι εκτίθενται καθημερινά σε σοβαρούς υγειονομικούς κινδύνους, χωρίς καμία επίσημη προειδοποίηση ή ενημέρωση.

Σοκ από το χθεσινό φαινόμενο με τα ζαλισμένα ψάρια

Η κατάσταση φαίνεται πως έφτασε στο απροχώρητο χθες, όταν λουόμενοι και κάτοικοι έγιναν μάρτυρες ενός πρωτοφανούς και θλιβερού σκηνικού. Πλήθος από μικρά ψαράκια έπλεαν στη θάλασσα εντελώς ζαλισμένα και ημιθανή, σε τέτοιο βαθμό που τα μικρά παιδιά τα έπιαναν με τα χέρια τους μέσα από το νερό. Το γεγονός αυτό αποτελεί «καμπανάκι» κινδύνου για τη σοβαρή τοξικότητα, τη μόλυνση ή την έλλειψη οξυγόνου στο θαλάσσιο οικοσύστημα, ως άμεση συνέπεια της συνεχιζόμενης ροής των λυμάτων.

Παρά τις καθημερινές μαρτυρίες και τις διαμαρτυρίες των πολιτών, η αδιαφορία ή η καθυστέρηση των αρμόδιων αρχών προκαλεί σοβαρά ερωτηματικά. Πώς είναι δυνατόν, στην καρδιά της τουριστικής περιόδου, σε μια πόλη που ζει από τον τουρισμό και διαφημίζει τις ομορφιές της, να επιτρέπεται μια τέτοια υγειονομική βόμβα δίπλα στο κέντρο;

Ζητούνται άμεσα απαντήσεις και πράξεις

Οι κάτοικοι και οι λουόμενοι δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, η Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας οφείλουν να παρέμβουν τώρα, χωρίς καμία περαιτέρω χρονοτριβή.

Απαιτείται:

Άμεση αυτοψία, εντοπισμός και σφράγιση/επισκευή της βλάβης του αγωγού.

του αγωγού. Κατεπείγουσα δειγματοληψία και εργαστηριακός έλεγχος των υδάτων για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα της θάλασσας.

για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα της θάλασσας. Επίσημη ενημέρωση της κοινής γνώμης για το μέγεθος της μόλυνσης.

Η προστασία της υγείας των παιδιών μας και του φυσικού μας πλούτου δεν είναι υπόθεση για «αύριο». Είναι υποχρέωση για το «τώρα». Οι αρμόδιοι ας αναλάβουν τις ευθύνες τους προτού θρηνήσουμε χειρότερα περιστατικά.

Κάτοικος Δήμου Αγίου Νικολάου