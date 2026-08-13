Την Κυριακή 30 Αυγούστου, στις 20:45, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη θεατρική παράσταση «Οδυσσεβάχ», η οποία θα παρουσιαστεί στο Άλσος Χλουβεράκη.

«Το πιο μεγάλο ταξίδι είναι εκείνο που μας οδηγεί στον ίδιο μας τον εαυτό»

Ένα μαγικό ταξίδι φαντασίας, μουσικής και περιπέτειας ξεκινά!

Ο θρυλικός «Οδυσσεβάχ» το εμβληματικό αυτό έργο γεννήθηκε μέσα από το έπος της Οδύσσειας και τις περιπέτειες του Σεβάχ του θαλασσινού, ζωντανεύει στη σκηνή, για να ταξιδέψει μικρούς και μεγάλους σε κόσμους γεμάτους χιούμορ, συγκίνηση και όνειρο.

Μια θεατρική παράσταση που μαγεύει τους θεατές, γεμάτη ρυθμό, ζωντανή μουσική, απρόσμενες μεταμορφώσεις και περιπέτειες που κάνουν τους ήρωες να ανακαλύψουν τη δύναμη της ομαδικότητας, της φιλίας και της πίστης στον εαυτό τους.

Μουσική: Διονύσης Σαββόπουλος

Σκηνοθεσία: Δήμητρα Λαρεντζάκη

Τιμή εισόδου 14 ευρώ, προπώληση 13 ευρώ (Οινώ – Κοκολάκης)