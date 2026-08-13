Μιαν ανάσα μακριά από τον Δεκαπενταύγουστο και η κίνηση στον Δήμο Αγίου Νικολάου έχει αυξηθεί σημαντικά και μαζί με αυτή έχει πολλαπλασιαστεί και ο όγκος δουλειάς της υπηρεσίας καθαριότητας. Πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία οι υπηρεσίες του Δήμου καλούνται να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου η εικόνα της περιοχής να παραμείνει όσο το δυνατόν καλύτερη τόσο για εμάς, όσο και για τους επισκέπτες μας. Τις τελευταίες ημέρες ήρθε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα με τις αυτοσχέδιες χωματερές, ένα πρόβλημα που εξακολουθεί να προκαλεί πονοκέφαλο στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου καθώς η απομάκρυνσή τους απαιτεί χρόνο, προσωπικό και διαφοροποιήσεις στον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Γιώργος Μπελούκας μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ και τη δημοσιογράφο Σοφία Σφακιανάκη επισήμανε ότι εν όψει του Δεκαπενταύγουστου η Υπηρεσία Καθαριότητας έχει ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό. Ετοιμάζουν τα χωριά για να υποδεχτούν τους επισκέπτες καθαρά και περιποιημένα τον Δεκαπενταύγουστο, κινούνται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί καθαρισμοί και πλύσεις δρόμων σε διάφορα σημεία και αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα.

Την προηγούμενη εβδομάδα πλύθηκαν οι δρόμοι της Νεάπολης και σήμερα τα ξημερώματα από τις 05:00 έως και τις 08:00 πλύθηκαν οι κεντρικοί δρόμοι στον Άγιο Νικόλαο. Στόχος είναι να προλάβουν να πλυθούν η οδός Ρούσου Κούνδουρου, η πλατεία Αγίου Νικολάου και ο δρόμος της Αγίας Τριάδας ενώ θέλουν να καθαρίσουν και τον πεζόδρομο.

Υπάρχει άλλο συνεργείο που πλένει κάδους σε Νεάπολη, Κριτσά, Ελούντα, Καλό Χωριό, Άγιο Νικόλαο κλπ.

Μετά τον Δεκαπενταύγουστο θα προχωρήσουν σε καθαριότητες εκ νέου στα χωριά.

Κανονικά η αποκομιδή

Για το εάν θα σταματήσει η αποκομιδή τον Δεκαπενταύγουστο κ. Μπελούκας τονίζει πως δουλεύουν και το Σάββατο κανονικά. Το προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, εργάζεται πολύ εντατικά ώστε να καταφέρουν να υποστηρίξουν και να εξυπηρετήσουν τον τετραπλασιασμό πληθυσμού, που έχουμε στην περιοχή, αυτή την περίοδο που διανύουμε που θεωρείται η αιχμή της τουριστικής σεζόν.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ