Νέα κίνηση ενίσχυσης για την Αναγέννηση η οποία ανακοίνωσε την επιστροφή του Νίκου Δρακωνάκη από τον ΟΦΙ, αναφέροντας αναλυτικά: Έπειτα από την σημαντική επιστροφή του Ζαμπετάκη και την βαρύνουσα ανανέωση του Μεξικανού Barriga , «ήρθε» να προστεθεί στο μεταγραφικό παζλ της ομάδας μας , ο ΝΙΚΟΣ ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ .

Ο έμπειρος μεσοαμυντικός θα πραγματοποιήσει την δεύτερη θητεία του στην ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ και θα προσδώσει σημαντική αγωνιστική αίγλη στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας μας , καθώς διακρίνεται για την αθόρυβη αλλά σημαντική του ποιότητα.

Σύσσωμη η οικογένεια μας, του ευχόμαστε ολόψυχα υγεία, πάντα τύχη και επιτυχίες στη ζωή του.

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ομάδας μας φυσικά και θα συνεχιστεί «ταπεινά» και σε άκρα μυστικότητα, βασιζόμενος πάντα σε γηγενείς αθλητές και 4 μεταγραφές εκτός νομού, οι οποίοι σύμφωνα με τα δεδομένα του προπονητή μας θα προσφέρουν σημαντική ποιότητα στο σωματείο μας.