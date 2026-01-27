Η 27η Ιανουαρίου έχει καθιερωθεί διεθνώς ως Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος. Είναι αφιερωμένη στη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων του ναζιστικού καθεστώτος και αποτελεί μια διαρκή υπενθύμιση της σημασίας διατήρησης της ιστορικής μνήμης απέναντι στον αντισημιτισμό, τον ρατσισμό και κάθε μορφή μισαλλοδοξίας.

Με αφορμή τη σημαντική αυτή ημέρα, ο Δήμος Αγίου Νικολάου, μέσω της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.), θα προβάλλει στο Κινηματοθέατρο “ΔΡΗΡΟΣ” στη Νεάπολη το ντοκιμαντέρ «Οι Δικοί μου Άνθρωποι» (My People), ένα βαθιά συγκινητικό έργο της αγαπητής και βραβευμένης ηθοποιού και σκηνοθέτιδας Άννας Ρεζάν. Η ταινία φέρνει στο φως μια λιγότερο γνωστή, αλλά εξαιρετικά σημαντική πτυχή της ελληνικής ιστορίας: την πορεία των Ελλήνων Εβραίων κατά τη διάρκεια της Κατοχής, την τραγική εμπειρία του Ολοκαυτώματος, την Εθνική Αντίσταση, καθώς και τον ηρωικό ρόλο που διαδραμάτισαν άνθρωποι της Εκκλησίας στη διάσωση συνανθρώπων τους.

Η ταινία θα προβάλλεται από την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου έως και την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, καθημερινά στις 20:00, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα έργο με έντονο ιστορικό, ανθρωπιστικό και εκπαιδευτικό αποτύπωμα.