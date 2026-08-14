Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται πλέον οι εργασίες αποκατάστασης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεγάλης Παναγίας στη Νεάπολη. Το έργο εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό και οι παρεμβάσεις στην πρόσοψη έχουν ολοκληρωθεί εν όψει του επικείμενου εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου.

Από τη Δευτέρα, οι εργασίες έχουν πλέον μεταφερθεί στην πίσω πλευρά του Ναού, εξέλιξη που αποτελούσε εξαρχής βασικό στόχο, προκειμένου να μην επηρεαστούν η εικόνα και η λειτουργία της Μεγάλης Παναγίας κατά τις ημέρες της μεγάλης εορτής.

Όπως ανέφερε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο επιβλέπων μηχανικός του έργου κ. Ιωάννης Πρατσινάκης, συνεργάτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, η μεταφορά των εργασιών στην πίσω πλευρά ολοκληρώθηκε και από την ίδια ημέρα προβλέπεται παύση των εργασιών για περίπου 20 ημέρες. Αμέσως μετά τα συνεργεία θα επιστρέψουν για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων παρεμβάσεων.

Ολοκληρώθηκαν οι βασικές παρεμβάσεις

Το έργο συντήρησης και επισκευής των δωμάτων και των στεγών του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού συμβασιοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2025 και χρηματοδοτείται και υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης- Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

Οι εργασίες είχαν ξεκινήσει πριν από μερικούς μήνες και αφορούσαν κυρίως την προστασία του ιστορικού Ναού από προβλήματα υγρασίας και τις φθορές που αυτά είχαν προκαλέσει στην οροφή.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του επιβλέποντος μηχανικού, έχουν εκτελεστεί οι βασικές εργασίες που προβλέπονταν στα δώματα και στη στέγη, μεταξύ των οποίων οι παρεμβάσεις υγρομόνωσης και θερμομόνωσης και οι σχετικές αποκαταστάσεις.

Ελεύθερη η πρόσοψη για τον Δεκαπενταύγουστο

Η ολοκλήρωση της μεταφοράς των εργασιών στην πίσω πλευρά αποκτά σημασία εν όψει του Δεκαπενταύγουστου. Στόχος τόσο από την πλευρά του Ναού, όσο και των επιβλεπόντων του έργου ήταν οι παρεμβάσεις στην πρόσοψη να έχουν τελειώσει εγκαίρως, ώστε ο εορτασμός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου να πραγματοποιηθεί χωρίς να επηρεάζεται η εικόνα του Μητροπολιτικού Ναού.

Η Μεγάλη Παναγία αποτελεί το σημαντικότερο θρησκευτικό τοπόσημο της Νεάπολης και έναν από τους μεγαλύτερους ναούς της Ανατολικής Κρήτης. Κάθε χρόνο στις 15 Αυγούστου βρίσκεται στο επίκεντρο του εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, προσελκύοντας μεγάλο αριθμό πιστών και προσκυνητών.

Ήδη, όπως είχε δηλώσει στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου π. Εμμανουήλ Καστανός, παρά την εξέλιξη των εργασιών ο Ναός παρέμενε καθ’ όλο το προηγούμενο διάστημα πλήρως λειτουργικός, με τις Ακολουθίες να τελούνται κανονικά και τους πιστούς να μπορούν να τον επισκέπτονται.

Ένας αιώνας από την ολοκλήρωση του Ναού

Ιδιαίτερο συμβολισμό στις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη προσδίδει και η επέτειος που πλησιάζει για τη Μεγάλη Παναγία.

Η ανέγερση του Ναού ξεκίνησε το 1889, με τη θεμελίωσή του από τον επίσκοπο Μελέτιο Χλαπουτάκη και ολοκληρώθηκε το 1927, επί επισκοπείας Διονυσίου Μαραγκουδάκη. Το 2027 συμπληρώνεται ένας αιώνας από την ολοκλήρωσή του, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στις σημερινές εργασίες συντήρησης και προστασίας του ιστορικού κτιρίου.

Παράλληλα, η αντιμετώπιση των προβλημάτων στεγάνωσης είναι σημαντική και για το εσωτερικό του Ναού. Όπως είχε εξηγήσει σχετικά ο π. Εμμανουήλ Καστανός, η υγρασία κατά τα προηγούμενα χρόνια είχε προκαλέσει φθορές και αποκολλήσεις επιχρισμάτων σε ορισμένα σημεία. Η εξάλειψη των αιτιών της υγρασίας δημιουργεί έτσι τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε, σε επόμενο στάδιο, να μπορέσει να ολοκληρωθεί και η αγιογράφηση στα τμήματα του Ναού που παραμένουν χωρίς τοιχογραφικό διάκοσμο.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ