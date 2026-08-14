Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η Τροχαία Αγίου Νικολάου τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου. Το σύνολο της διαθέσιμης δύναμής της βρίσκεται επί ποδός, καθώς η αυξημένη έξοδος, η κορύφωση της τουριστικής περιόδου, αλλά και τα πανηγύρια και οι κοινωνικές εκδηλώσεις των ημερών δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις στο οδικό δίκτυο.

Ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Αγίου Νικολάου κ. Πέτρος Ζερβάκης ευχήθηκε οι ημέρες του Δεκαπενταύγουστου να κυλήσουν ομαλά και χωρίς τροχαία ατυχήματα, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής η χρονιά έχει εξελιχθεί θετικά στην περιοχή.

Όπως ανέφερε, γενικότερα και σε επίπεδο Κρήτης η εικόνα είναι καλύτερη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, κατά τα οποία είχαν καταγραφεί αρκετά τροχαία ατυχήματα. Διατύπωσε την ευχή να συνεχιστεί η ίδια πορεία και η χρονιά να κλείσει «με θετικό πρόσημο» τόσο για την περιοχή, όσο και για την υπόλοιπη Κρήτη.

Ερωτηθείς ειδικότερα για την εικόνα από την αρχή του Αυγούστου μέχρι και σήμερα και για το εάν έχουν σημειωθεί σοβαρά τροχαία συμβάντα στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου, ο Διοικητής της Τροχαίας Αγίου Νικολάου απάντησε αρνητικά. «Δεν έχουμε κάποιο σοβαρό τροχαίο ατύχημα», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι, πέρα από ορισμένα τροχαία με υλικές ζημιές, δεν έχουν καταγραφεί τροχαία με τραυματισμούς, ούτε ελαφρούς ούτε σοβαρότερους.

Χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή θετική, υπογραμμίζοντας ότι αυτό ακριβώς αποτελεί τον στόχο της Υπηρεσίας.

«Ο στόχος μας είναι μηδέν τροχαία»

Ο κ. Ζερβάκης ξεκαθάρισε ότι ζητούμενο για την Τροχαία δεν είναι η βεβαίωση παραβάσεων και η επίτευξη αριθμητικών στόχων, αλλά η πρόληψη. «Ο στόχος μας είναι να έχουμε μηδέν τροχαία ατυχήματα και να κλείσει η χρονιά με θετικό πρόσημο. Αυτός είναι ο στόχος της Υπηρεσίας, η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και τίποτα άλλο», τόνισε.

Ερωτηθείς, εξάλλου, εάν υπάρχει ενημέρωση για ενδεχόμενη επίσκεψη υψηλόβαθμου κυβερνητικού στελέχους στην περιοχή, με αφορμή και τις εργασίες που πραγματοποιούνται στον ΒΟΑΚ, ο κ. Ζερβάκης ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η Υπηρεσία βρίσκεται σε ετοιμότητα «για ό,τι χρειαστεί και ό,τι απαιτηθεί».

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ