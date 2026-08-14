Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ιεράπετρας για περιστατικό εισροής υδάτων σε ένα αλιευτικό (Α/Κ) σκάφος, στη θαλάσσια περιοχή 1,5 ν.μ. έξωθεν του αλιευτικού καταφυγίου Ιεράπετρας.

Στο σημείο μετέβη ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), καθώς και το σκάφος «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ» ΝΑΝ. 32, το οποίο περισυνέλεξε τον ιδιοκτήτη και μοναδικό επιβαίνοντα του Α/Κ και εν συνεχεία τον μετέφερε με ασφάλεια στο αλιευτικό καταφύγιο, με τη συνοδεία του ΠΛΣ. Το Α/Κ σκάφος βυθίστηκε, ενώ κατόπιν ελέγχου δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας, κατά παράβαση του άρθρου 277 του Π.Κ. «Πρόκληση ναυαγίου».