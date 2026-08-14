Σημαντική αποδείχθηκε η βλάβη που παρουσιάστηκε σε γραμμή ηλεκτροδότησης στην περιοχή του Επάνω Μεραμπέλλου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή ρεύματος σε περιοχές της Νεάπολης, της Ελούντας, της Πλάκας και άλλων περιοχών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπήρξε ένδειξη ότι γραμμή τροφοδοσίας τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω βραχυκυκλώματος. Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πεδίο, πραγματοποιώντας οπτικούς ελέγχους προκειμένου να εντοπίσουν το ακριβές σημείο και την αιτία της βλάβης.

Η διακοπή ηλεκτροδότησης ξεκίνησε στις 11.15 το πρωί της Παρασκευής και προκάλεσε σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες των περιοχών που επηρεάστηκαν.

Μετά από αρκετές ώρες εργασιών, τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ κατάφεραν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση στις 13.03, δίνοντας τέλος στην πολύωρη διακοπή.