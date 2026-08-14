Ξεκινούν απόψε, Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη οι διήμερες θρησκευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου και η Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης προσκαλούν κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις, οι οποίες συνδέουν τον θρησκευτικό εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεγάλης Παναγίας με την πολιτιστική και αθλητική παράδοση της Νεάπολης.

Παρασκευή 14 Αυγούστου 19:00 | Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός μετά των Εγκωμίων της Υπεραγίας Θεοτόκου.

21:00 | Στην Κεντρική Πλατεία Νεάπολης θα πραγματοποιηθεί επίδειξη πολεμικών τεχνών από αθλητές και αθλήτριες του Αθλητικού Συλλόγου TAE KWON DO «Απόλλων», με τη συνδρομή του υπευθύνου του Συλλόγου, Μανώλη Φορτετζανού.

21:30 | «Κατάβαση Τιμίου Σταυρού» – Αγώνας Ανώμαλου Δρόμου.

Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνει παραδοσιακό κρητικό γλέντι στην Κεντρική Πλατεία Νεάπολης με το συγκρότημα του Γιώργου Γλυκοκόκαλου.

22:15 | Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεγάλης Παναγίας θα τελεστούν ο Παρακλητικός Κανών και οι Χαιρετισμοί εις την Κοίμηση της Θεοτόκου.

Σάββατο 15 Αυγούστου 07:00 | Όρθρος και Πανηγυρική Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Εφεστίου Εικόνος της Μεγάλης Παναγίας.

18:00 | Οι καθιερωμένοι αθλητικοί αγώνες «Δρήρεια», με αγώνα δρόμου 10 χλμ. και ποδηλατοβόλτα 21 χλμ.

19:00 | Μεθεόρτιος Εσπερινός.

19:45 | Καταληκτική ώρα τερματισμού και απονομές νικητών.

Το διήμερο των εκδηλώσεων θα ολοκληρωθεί στην Κεντρική Πλατεία Νεάπολης με παραδοσιακό κρητικό γλέντι με το συγκρότημα του Νεκτάριου Σαμόλη.

Στο πολιτιστικό πρόγραμμα του διημέρου συμμετέχουν επίσης τα χορευτικά τμήματα μικρών και ενηλίκων της σχολής χορού «Το Σπίτι της Τέχνης» της Ανδριανής Γαλανού, παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς της Κρήτης.

Η είσοδος σε όλες τις πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις είναι ελεύθερη.