Ήρθαν πάλι τα ψαρόνια και μας δίνουν ωραιότατες φωτογραφίες. Στην Ελλάδα τα μεταναστευτικά ψαρόνια έρχονται τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και φεύγουν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Γι’ αυτό τα λέμε και χειμώνια! Δεν τους αρέσει το κρύο και γι’ αυτό έρχονται στη χώρα μας που οι χειμώνες είναι πιο ήπιοι απ’ ότι στη Βόρεια Ευρώπη. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι πως προτιμούν να περνούν τη νύχτα τους στις πόλεις, λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας που επικρατεί σε αυτές, σε σχέση με την ύπαιθρο.

Σίγουρα οι σχηματισμοί των πουλιών είναι ένα θαύμα της φύσης, είναι ένα φαινόμενο γνωστό ως μουρμουρητό (murmuration). Στο ερώτημα «πως τα καταφέρνουν, με αυτήν τη ταχύτητα που πετούν, να μην… κουτουλούν μεταξύ τους;» βρήκα τις παρακάτω απαντήσεις: Τα πουλιά που πετούν σε σχηματισμούς έχουν αναπτύξει μια σειρά από στρατηγικές για να αποφύγουν τις συγκρούσεις. Για παράδειγμα, τα πουλιά στο πίσω μέρος του σχηματισμού μπορεί να πετάξουν λίγο χαμηλότερα από τα πουλιά μπροστά τους, ώστε να έχουν καλύτερη ορατότητα. Χρησιμοποιούν την οπτική τους επαφή για να διατηρήσουν την απόσταση μεταξύ τους και τα φωνητικά τους για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους.

Μελέτες έχουν δείξει ότι κάθε πουλί μπορεί να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις τουλάχιστον επτά γειτονικών ατόμων. Αυτό δημιουργεί ένα πολύπλοκο δίκτυο «συνδέσεων» μέσα στο κοπάδι που επιτρέπει τη διατήρηση του σχηματισμού, αλλά και τις ταχύτατες κινήσεις και αλλαγές πορείας. Μια στροφή αρχίζει όταν κάποιο ή κάποια πουλιά από την περιφέρεια του κοπαδιού γυρίζουν προς το κέντρο του. Τα γειτονικά άτομα ακολουθούν την κίνησή τους και η μεταβολή πορείας εξαπλώνεται σαν κύμα, ταχύτατα, σε όλο το κοπάδι. Ο χρόνος αντίδρασης σε ένα κοπάδι μπορεί να είναι μικρότερος από 1/70 του δευτερόλεπτου (!)

Αυτή η συμπεριφορά αποτελεί άμυνα εναντίον των θηρευτών καθώς η ταυτόχρονη και χαοτική κίνηση χιλιάδων πουλιών καθιστά εξαιρετικά δύσκολο για αρπακτικά, όπως τα γεράκια, να στοχεύσουν και να απομονώσουν ένα μεμονωμένο πουλί. Η γρήγορη αλλαγή κατεύθυνσης της ομάδας προκαλεί σύγχυση στον θηρευτή. Το να είσαι μέρος μιας μεγάλης ομάδας αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσής τους.

ΛΕΩΝ.Κ.