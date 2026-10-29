Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Μίλατος-Σπήλαιο- Μιλάτου Κουνάλι-Κάστελος-Μίλατος

Βαθμός δυσκολίας: 1

Ώρες πεζοπορίας 5

Αρχηγός: Χάρης Σιαμπάνης

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Δάσος Θρυπτής

Βαθμός δυσκολίας: 1

Ώρες πεζοπορίας 4

Αρχηγός: Σοφία Σιδηροπούλου

Κυριακή 15 Νοεμβρίου

Μεγάλος Κύκλος Κολοκύθας

Βαθμός δυσκολίας: 1+

Ώρες πεζοπορίας 6

Αρχηγός: Γιάννης Βούλγαρης

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

Λακώνια-Αρχαία Λατώ- Θύλακας-Μαρδάτι

Βαθμός δυσκολίας: 1+

Ώρες πεζοπορίας 6

Αρχηγός:Γιάννης Πάγκαλος

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Καπετανιανά, Μόνη Κουδουμά, Τρεις Εκκλησίες

Βαθμός δυσκολίας: 1+

Ώρες πεζοπορίας 7 1/2

Αρχηγός: Βαγγέλης Τσιχλής