Κυριακή 1 Νοεμβρίου
Μίλατος-Σπήλαιο- Μιλάτου Κουνάλι-Κάστελος-Μίλατος
Βαθμός δυσκολίας: 1
Ώρες πεζοπορίας 5
Αρχηγός: Χάρης Σιαμπάνης
Κυριακή 8 Νοεμβρίου
Δάσος Θρυπτής
Βαθμός δυσκολίας: 1
Ώρες πεζοπορίας 4
Αρχηγός: Σοφία Σιδηροπούλου
Κυριακή 15 Νοεμβρίου
Μεγάλος Κύκλος Κολοκύθας
Βαθμός δυσκολίας: 1+
Ώρες πεζοπορίας 6
Αρχηγός: Γιάννης Βούλγαρης
Κυριακή 22 Νοεμβρίου
Λακώνια-Αρχαία Λατώ- Θύλακας-Μαρδάτι
Βαθμός δυσκολίας: 1+
Ώρες πεζοπορίας 6
Αρχηγός:Γιάννης Πάγκαλος
Κυριακή 29 Νοεμβρίου
Καπετανιανά, Μόνη Κουδουμά, Τρεις Εκκλησίες
Βαθμός δυσκολίας: 1+
Ώρες πεζοπορίας 7 1/2
Αρχηγός: Βαγγέλης Τσιχλής