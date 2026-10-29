Έντονη ανησυχία προκαλεί στον Άγιο Νικόλαο η επανεμφάνιση επιτήδειων που επιχειρούν να εξαπατήσουν τηλεφωνικά ανυποψίαστους πολίτες, επιστρατεύοντας διάφορα τεχνάσματα και προσχήματα. Οι δράστες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την αγωνία, τον φόβο και την εμπιστοσύνη των πολιτών, να τους αιφνιδιάσουν και να τους οδηγήσουν σε βεβιασμένες αποφάσεις με απώτερο σκοπό να αποσπάσουν χρήματα, κοσμήματα και ευαίσθητα τραπεζικά στοιχεία.

Oι μέθοδοι που χρησιμοποιούσαν είχαν μεγάλη ποικιλία. Άλλοτε επικαλούνταν δήθεν ατυχήματα, στα οποία εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα των θυμάτων και άλλοτε παρουσιάζονταν με ψεύτικες επαγγελματικές ιδιότητες επιχειρώντας να παραπλανήσουν. Οι επιτήδειοι σε κάποιες περιπτώσεις δεν έμειναν μονάχα στη μια κλήση, ενώ γυναίκα η οποία μίλησε στην ΑΝΑΤΟΛΗ, ανέφερε ότι την κάλεσαν τέσσερις φορές.

Οι Αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών υπογραμμίζοντας τη σημασία της ψυχραιμίας, της διασταύρωσης κάθε πληροφορίας και της άμεσης επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Αλλεπάλληλα ήταν τα τηλεφωνήματα που δέχθηκε χθες η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου. Οι πολίτες τηλεφωνούσαν για να ενημερώσουν ότι παρά λίγο να πέσουν θύμα απάτης και περιέγραφαν όσα ειπώθηκαν στα τηλεφωνήματα που δέχθηκαν.

Τα τεχνάσματα

– Σύμφωνα με πληροφορίες της ΑΝΑΤΟΛΗΣ οι επιτήδειοι τηλεφωνούσαν και ισχυρίζονταν ότι συγγενικό τους πρόσωπο έχει εμπλακεί σε κάποιο ατύχημα και χρειάζεται άμεσα χρήματα και βοήθεια.

– Σε άλλες περιπτώσεις οι δράστες εμφανίζονταν ως δήθεν συνεργεία τεχνικών της ΔΕΗ. Ζητούσαν από τους πολίτες να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα και να τα βγάλουν έξω από το σπίτι τους χρησιμοποιώντας διάφορες δικαιολογίες.

– Επίσης παρουσιάστηκαν ως λογιστές επιχειρώντας να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των υποψήφιων θυμάτων.

Προσπαθούσαν να τους τρομοκρατήσουν

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι αναφορές ότι, όταν οι πολίτες αντιλαμβάνονταν πως πρόκειται για απάτη και αρνούνταν να συνεργαστούν, οι απατεώνες κατάφευγαν ακόμη και σε απειλές. Σε ορισμένες περιπτώσεις ισχυρίζονταν ότι θα μεταβούν στο σπίτι των πολιτών. Παράλληλα χρησιμοποιούσαν υβριστική γλώσσα και εκτόξευαν εκφοβιστικές απειλές επιχειρώντας να τους τρομοκρατήσουν.

Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες πρέπει να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μην επιτρέψουν σε κανέναν να τους πιέσει να λάβουν αποφάσεις υπό καθεστώς φόβου.

Ο Διοικητής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου κ. Πέτρος Ζερβάκης καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην κάνουν βιαστικές κινήσεις. Βασική του συμβουλή είναι σε καμία περίπτωση να μην παραδίνουν χρήματα ή κοσμήματα σε αγνώστους και να μη γνωστοποιούν αριθμούς τραπεζικών καρτών και άλλα ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία τους.

Σε περίπτωση που κάποιος δεχτεί τηλεφώνημα για δήθεν τροχαίο ατύχημα οικείου του προσώπου θα πρέπει να διακόπτει την κλήση και να επιχειρεί ο ίδιος να τηλεφωνήσει απευθείας με τον συγγενή ή με άλλο έμπιστο πρόσωπο.

Οι πολίτες δεν πρέπει να λειτουργούν με βιασύνη καθώς η ψυχραιμία, η διασταύρωση πληροφοριών και η άμεση ενημέρωση των αρχών αποτελούν μια βασική γραμμή προστασίας απέναντι στις τηλεφωνικές απάτες.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ