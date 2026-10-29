Σήμερα όμως, υπογράψαμε στις εγκαταστάσεις του νέου αεροδρομίου, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης (ΔΑΗΚ) με στόχο την ανάπτυξη υποδομής έρευνας και καινοτομίας (Umbrella Sandbox).

Ο στόχος μας είναι η ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία ενός Πολυτομεακού Ρυθμιστικού Δοκιμαστηρίου («Umbrella Sandbox»), όπου θα μπορούν να δοκιμάζονται και να αξιολογούνται νέες τεχνολογίες και καινοτόμες εφαρμογές, ειδικότερα στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της ενέργειας, της αεροναυτιλίας και του περιβάλλοντος.

Στην πράξη λοιπόν, προχωράμε σε μία ακόμη ενέργεια, που προετοιμάζει ακόμα πιο πολύ το έδαφος ώστε να είναι όλα έτοιμα στην ώρα τους για τη λειτουργία του νέου Αεροδρομίου Ηρακλείου, σε περίπου δύο χρόνια από σήμερα”, ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.