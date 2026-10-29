Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Πώς μπορούμε να ακούμε ουσιαστικά τα παιδιά μας; Πώς διαχειριζόμαστε τον θυμό, το άγχος και τις διαφωνίες; Πώς μπορούμε, γονείς και εκπαιδευτικοί, να συνεργαζόμαστε καλύτερα, ώστε κάθε παιδί να νιώθει ότι γύρω του υπάρχουν άνθρωποι που το κατανοούν και το στηρίζουν;

Το Γυμνάσιο Κριτσάς στηρίζει την πρωτοβουλία της ΔΔΕ Λασιθίου να οργανώσει ετήσιο κύκλο επιμόρφωσης «Σχολείο – Οικογένεια – Κοινότητα: Η σχεσιακή οικολογία της εκπαίδευσης» και σάς προσκαλεί να δηλώσετε ενδιαφέρον. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Τι μπορεί να μας προσφέρει;

Μέσα από συζήτηση, βιωματικές δραστηριότητες, εργαστήρια και επεξεργασία περιστατικών, θα έχουμε την ευκαιρία:

Να καλλιεργήσουμε τρόπους επικοινωνίας που ενισχύουν την εμπιστοσύνη και την κατανόηση.

Να προσεγγίσουμε δύσκολες συζητήσεις και συγκρούσεις με μεγαλύτερη ψυχραιμία και σεβασμό.

Να κατανοήσουμε πώς οι προσδοκίες μας επηρεάζουν την αυτοπεποίθηση και τη σχολική πορεία των παιδιών.

Να αναζητήσουμε τρόπους ουσιαστικής συνεργασίας με το σχολείο και αξιοποίησης των διαθέσιμων δικτύων υποστήριξης.

Να ανταλλάξουμε εμπειρίες και προβληματισμούς με άλλους γονείς και εκπαιδευτικούς.

Η δική σας εμπειρία και οπτική έχουν θέση σε αυτή τη συνάντηση. Κοινός μας στόχος είναι να στηρίζουμε καλύτερα τα παιδιά μας.

Πότε και πώς θα πραγματοποιηθεί;

Ο κύκλος διαρκεί από Νοέμβριο 2026 έως Ιούνιο 2027, με συνολική διάρκεια 50 ωρών:

6 διά ζώσης συναντήσεις, διάρκειας 2 ωρών η καθεμία.

3 διαδικτυακές συναντήσεις, συνολικής διάρκειας 9 ωρών.

29 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης, με υλικό και δραστηριότητες που θα μελετώνται στον προσωπικό χρόνο μας.

Οι δύο πρώτες συναντήσεις θα γίνουν στην Αίθουσα Φυσικών Επιστημών του 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου:

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026, 18:00–20:00

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2026, 18:00–20:00

Οι υπόλοιπες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας έως και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, συμπληρώνοντας τη φόρμα:

Πατήστε εδώ για δήλωση ενδιαφέροντος

Σας ενθαρρύνουμε να συμμετάσχετε! Κάθε βήμα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ μας μπορεί να γίνει ένα ακόμη στήριγμα για τα παιδιά μας.

Από το Γυμνάσιο Κριτσάς