Για ένα αιφνίδιο και δυσάρεστο περιστατικό ενημερώθηκε η εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ. Πιο συγκεκριμένα, η σορός ενός άνδρα ηλικίας 72 ετών, ο οποίος διατηρούσε εδώ και πολλά χρόνια σκάφος, εντοπίστηκε στην εξωτερική πλευρά του προσήνεμου μόλου της Μαρίνας Αγίου Νικολάου – δηλαδή όχι εντός αυτής, αλλά στην ανοιχτή θάλασσα – στο σημείο όπου βρίσκεται το μπουρίνι.

Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας αγνοούνταν από την Παρασκευή, το Σάββατο δηλώθηκε η εξαφάνισή του, ενώ μόλις σήμερα το πρωί εντοπίστηκε από το Λιμεναρχείο. Αξίζει να σημειωθεί πως σε αντίστοιχα συμβάντα το σώμα αρχικά βυθίζεται και ακολούθως αναδύεται, στοιχείο που ενισχύει το ενδεχόμενο να παρέμεινε στο νερό για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Ακολούθησε η προβλεπόμενη διαδικασία ανάσυρσης της σορού, καθώς και η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία αναμένεται να διαλευκάνει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατυχές περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, στις 12-04-2024 ο ίδιος άνδρας είχε πέσει στο παρελθόν ξανά στη θάλασσα, ωστόσο τότε το περιστατικό είχε σημειωθεί εντός της Μαρίνας Αγίου Νικολάου. Ευτυχώς, εκείνη τη φορά ένας ναύτης αντιλήφθηκε τον θόρυβο από την πτώση του στο νερό και έσπευσε άμεσα να του προσφέρει βοήθεια, αποτρέποντας τα χειρότερα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας κατανάλωνε μεγάλες ποσότητες αλκοόλ.

Η εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της ΔΑΕΑΝ, κ. Γιώργο Αστρουλάκη, ο οποίος εξέφρασε τη θλίψη του, τονίζοντας ότι η κοινότητα της Μαρίνας Αγίου Νικολάου θρηνεί την απώλεια ενός μέλους της και ότι όλοι είναι ιδιαίτερα στενοχωρημένοι. Ολοκληρώνοντας, επισήμανε πως αναμένονται τα πορίσματα των αρμόδιων υπηρεσιών, τα οποία θα διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ