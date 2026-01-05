Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα ήθελε να ευχαριστήσει από καρδιάς τις Σχολές Χορού του Δημήτρη Καπαράκη για την πρωτοβουλία διοργάνωσης μουσικοχορευτικής εκδήλωσης <Χριστούγεννα-Πρωτούγεννα> στις 22 Δεκεμβρίου 2025 στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη με εισιτήριο –τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για την ενίσχυση της Δομής .

Σας ευχαριστούμε πολύ που με τις πρωτοβουλίες σας ενισχύετε το δύσκολο έργο του Κοινωνικού Παντοπωλείου και μεταφέρετε το μήνυμα της αγάπης και της αλληλεγγύης στους μικρούς μαθητές και στο ευρύτερο κοινό.



Ο Συντονιστής

του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Δημήτριος Μιχελάρος