Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε στους συνδημότες μας ότι μετά από ενέργειες δυο χρόνων ο Δήμος Ιεράπετρας επανεντάχθηκε στο πρόγραμμα του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης «Ανταποδοτική Ανακύκλωση».

Στο πλαίσιο του προγράμματος ο Δήμος προμηθεύτηκε ήδη το πρώτο σπιτάκι ανακύκλωσης όπου γίνεται διαλογή τεσσάρων ρευμάτων, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο, χαρτί και τοποθετήθηκε στο χώρο στάθμευσης στην οδό Ι. Καποδίστρια. Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται και το δεύτερο σπιτάκι ώστε να τεθούν και τα δύο σε λειτουργία.

Καλούμε τους συνδημότες να στηρίξουν τη συγκεκριμένη προσπάθεια για έναν καθαρότερο Δήμο.

Από το γραφείο τύπου του Δήμου Ιεράπετρας