ΗΠΑ: Δεκάδες αγωγές εναντίον της Meta – Κατηγορίες για εθισμό ανηλίκων στα social media

H Meta θα βρεθεί από σήμερα αντιμέτωπη με έναν συνασπισμό πολιτειακών γενικών εισαγγελέων που είναι αποφασισμένοι να αποδείξουν ενώπιον της ομοσπονδιακής δικαιοσύνης των ΗΠΑ ότι το Instagram και το Facebook έχουν σκοπίμως γίνει εθιστικά για τους ανήλικους.

Προηγήθηκε η καταδίκη της Meta αυτόν τον χρόνο σε δύο ανάλογες υποθέσεις: στην υπόθεση της αγωγής εναντίον του τεχνολογικού κολοσσού που κατατέθηκε από έφηβη από την Καλιφόρνια για ψυχική βλάβη και στην υπόθεση της αγωγής της πολιτείας του Νέου Μεξικού για «δημόσια όχληση».

«Αυτό μοιάζει με ό,τι συνέβη με την βιομηχανία των τσιγάρων στην δεκαετία του 1990», δηλώνει ο Vincent Joralemon, νομικός του Κέντρου Δικαίου και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου του Berkeley.

Οπως στην περίπτωση των αγωγών των πολιτειών που ανάγκασαν τις καπνοβιομηχανίες να καταβάλουν τεράστιες αποζημιώσεις εδώ και τρεις δεκαετίες και στην επιβολή περιορισμών επί της διαφήμισης προς τους ανηλίκους, στην περίπτωση της Meta στο εδώλιο κάθονται οι εμπορικές της πρακτικές στα κοινωνικά δίκτυα, εξηγεί.

Οι γενικοί εισαγγελείς της Καλιφόρνιας, του Κολοράντο, του Κεντάκι και του Νιού Τζέρσεϊ θα υποστηρίξουν την αγωγή κατά της Meta εξ ονόματος τριάντα περίπου αμερικανικών πολιτειών που έχουν ασκήσει αγωγές από το 2023.

Ζητούν δραστικές αλλαγές και την επιβολή περιορισμών στην λειτουργία του Instagram και του Facebook για τους ανήλικους και την επιβολή προστίμων ύψους 1.400 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ένα ποσόν που πλησιάζει την χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση της Meta.

Αν και αυτό το ποσόν είναι απίθανο να επιβληθεί, η ίδια η δικαστής του ομοσπονδιακού δικαστηρίου που θα εκδικάσει την υπόθεση το χαρακτήρισε «παράλογο», ο βασικός κίνδυνος για την Meta προέρχεται από την προσβολή της υπόληψης του τεχνολογικού κολοσσού και από την υποχρέωση να προχωρήσει σε εις βάθος τροποποίηση των προϊόντων της, σύμφωνα με τον Vincent Joralemon.

Στην δίκη , η οποία επί της ουσίας της υπόθεσης θα ξεκινήσει στις 18 Αυγούστου, το σώμα των ενόρκων δεν θα έχει παρά συμβουλευτικό ρόλο. Η απόφαση ανήκει στην Ιβόν Γκονσάλες Ρότζερς (Yvonne Gonzalez Rogers), την δικαστή στην υπόθεση «Ιλον Μασκ εναντίον OpenAI». Και αυτή είναι που θα ορίσει τις ποινές και τα επανορθωτικά μέτρα.

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ περιλαμβάνεται στις βεντέτες που θα παραστούν ως μάρτυρες στο δικαστήριο.

Στόχος η σχεδίαση των εφαρμογών και όχι το περιεχόμενο

Στην δίκη αυτή η Meta κατηγορείται ότι παραβίασε τους νόμους των πολιτειών που έχουν κινήσει ένδικα μέσα εναντίον της και έναν ομοσπονδιακό νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των παιδιών online (COPPA) με στόχο την προέλκυση των ανηλίκων: ατελείωτο σκρολάρισμα, νυκτερινές ειδοποιήσεις, like…

Η στρατηγική αυτή έχει ως στόχο να παρακάμψει την ασυλία της οποίας χαίρουν οι πλατφόρμες για το περιεχόμενο που αναρτάται από τους χρήστες τους: κατά συνέπεια, στόχος είναι η σχεδίαση των εφαρμογών και όχι ό,τι δημοσιεύεται.

Προχθές Δευτέρα, το ομοσπονδιακό εφετείο του Σαν Φρανσίσκο απέρριψε την τελευταία έφεση που είχε καταθέσει η Meta επικαλούμενη άρθρο 230 του νόμου του 1996 με τίτλο Communications Decency Act που προστατεύει τις εταιρείες από το περιεχόμενο των χρηστών.

Η Meta αρνείται τις κατηγορίες και εμφανίζεται πεπεισμένη ότι τα στοιχεία θα δείξουν «την από μακρού δέσμευσή της υπέρ των νέων», όπως δήλωσε εκπρόσωπός της διαβεβαιώνοντας ότι «ακούει τους γονείς και συνεργάζεται με ειδικούς και τις δυνάμεις της τάξης».

Η Meta θα επιδιώξει να αποδείξει ότι η ευθύνη για την ψυχική υγεία των νέων δεν μπορεί αποδοθεί σε μία και μοναδική εφαρμογή και ότι «η προβληματική χρήση» των κοινωνικών δικτύων δεν είναι μία ιατρικά αναγνωρισμένη διαταραχή.

Το διακύβευμα είναι να δειχθεί «το χάσμα» ανάμεσα σε αυτά που η Meta γνωρίζει για τα προϊόντα της και σε αυτά που δηλώνει δημόσια, σύμφωνα με την Nora Freeman Engstrom, καθηγήτρια του Δικαίου στο πανεπιστήμιο Stanford.

Το YouTube (Google), το Snap και το TikTok βρίσκονται ταυτόχρονα στο στόχαστρο χιλιάδων αγωγών από οικογένειες και εκπαιδευτικές κοινότητες. Τον Μάιο, οι τρεις εταιρείες προτίμησαν να καταβάλουν από κοινού 27 εκατομμύρια δολάρια για να αποφύγουν πιλοτική δίκη κατόπιν αγωγής εκπαιδευτικής περιφέρειας του Κεντάκι.