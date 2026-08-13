ΕΛΓΑ: Προσλήψεις 60 γεωπόνων για τις εκτιμήσεις των ζημιών από φυσικές καταστροφές – Οι περιοχές και οι προθεσμίες για τις αιτήσεις

ΕΛΓΑ: Προσλήψεις 60 γεωπόνων για τις εκτιμήσεις των ζημιών από φυσικές καταστροφές – Οι περιοχές και οι προθεσμίες για τις αιτήσεις

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ΕΛΓΑ: Προσλήψεις 60 γεωπόνων για τις εκτιμήσεις των ζημιών από φυσικές καταστροφές – Οι περιοχές και οι προθεσμίες για τις αιτήσεις

by anatolh kim
13/08/2026
in Ελλάδα, Πολιτική
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Ο ΕΛΓΑ προχωρά άμεσα στην πρόσληψη 60 υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, με συμβάσεις εργασίας διάρκειας έως οκτώ μηνών.

Οι νέοι υπάλληλοι θα στελεχώσουν τις οργανικές μονάδες του ΕΛΓΑ σε Λαμία (20 άτομα), Λάρισα (20) και Ηράκλειο (20).

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, όπως ισχύει σήμερα, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 104/11-08-2026 εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει, ώστε να διενεργηθούν άμεσα οι εκτιμήσεις των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της περιόδου Μαρτίου-Μαΐου, τους ισχυρούς παγετούς του Μαΐου, τα πλημμυρικά φαινόμενα του Ιουλίου που εκδηλώθηκαν, κατόπιν έντονων χαλαζοπτώσεων και βροχοπτώσεων, καθώς και από τις εκτεταμένες καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας, σε 200.000 αγροτεμάχια, με διάφορες καλλιέργειες σε ασφαλιστικά καλυπτόμενο βλαστικό στάδιο.

Όπως ανακοινώθηκε, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (ΠΕ Γεωπόνων) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] μέχρι την Τρίτη 18 Αυγούστου 2026 και ώρα 23:59.
www.real.gr

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