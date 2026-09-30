Το πολυαναμενόμενο άνοιγμα του νέου ΒΟΑΚ Άγιος Νικόλαος – Νεάπολη έγινε τελικά γύρω στις 6 το απόγευμα, της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου.

Η εικόνα του σχεδόν ολοκληρωμένου δρόμου δημιουργεί σίγουρα μια πολύ ωραία αίσθηση. Βέβαια, δεν έχουν ακόμη παραδοθεί στην κυκλοφορία όλες οι λωρίδες, ενώ υπολείπονται και άλλες εργασίες.

Το μεγάλο έργο πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του, αλλά απομένουν ακόμη σημαντικές εκκρεμότητες. Εκτιμούμε ότι μέχρι τις 10 Οκτωβρίου θα μπορούσαν να είναι πλήρως έτοιμα όλα τα χιλιόμετρα του νέου δρόμου, ώστε να πραγματοποιηθούν και τα εγκαίνια.

ΛΕΩΝ.Κ.