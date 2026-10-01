Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό κτηνοτρόφου από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ο οποίος μετέβη το βράδυ της Τετάρτης στο ποιμνιοστάσιό του και έκτοτε δεν έχει επιστρέψει ούτε έχει δώσει σημεία ζωής. Την ίδια ώρα, η ισχυρή βροχόπτωση προκαλεί σοβαρά προβλήματα στον ορεινό Μυλοπόταμο, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να βρίσκονται σε επιφυλακή.

Όπως δήλωσε ο διοικητής των πυροσβεστικών δυνάμεων Νομού Ρεθύμνου, Νικόλαος Τζανιδάκης, η εξαφάνιση του κτηνοτρόφου δηλώθηκε αργά το πρωί της Πέμπτης και ακολούθησε κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών. Στις αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή συμμετέχουν αστυνομικές δυνάμεις, με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, ενώ οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν την επιχείρηση εντοπισμού. Ο κ. Τζανιδάκης, σε δηλώσεις του από τα Ζωνιανά, περιέγραψε μια ιδιαίτερα δύσκολη νύχτα για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Μυλοποτάμου. Όπως ανέφερε, φερτά υλικά έχουν συγκεντρωθεί στους δρόμους, ενώ ο Ζωνιανός ποταμός βρίσκεται στα όριά του. Παράλληλα, ανέφερε ότι, έπειτα από επικοινωνία με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Μυλοποτάμου, έχουν φτάσει μηχανήματα για τη διάνοιξη του οδικού δικτύου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ ο ίδιος εκτίμησε ότι η κατάσταση θα εξακολουθήσει να είναι δύσκολη μέχρι και σήμερα το βράδυ.

Στο μεταξύ να κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζήτησε ο δήμαρχος Γιώργος Κλάδος από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των προβλημάτων που έχουν προκληθεί. Σύμφωνα με στελέχη του Δήμου, ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στην Αξό, όπου καταγράφονται σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ έχει διακοπεί η πρόσβαση προς τα Ανώγεια. Μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας εργάζονται για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.