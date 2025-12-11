Αυξημένο θα είναι το κόστος για το τραπέζι των Χριστουγέννων, σε σχέση με πέρυσι, κατά 16-20%, σύμφωνα με έρευνα τιμών που πραγματοποίησε το ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας. Οι τιμές αφορούν σε τραπέζι 4 ατόμων και μόνο για ανήμερα τα Χριστούγεννα ενώ σημειώνεται ότι δεν έχει υπολογιστεί το κόστος για λάδι, λεμόνια, ρεύμα, αυγά, στολίδια, κεράκια κ.α για τα οποία, συνολικά, υπολογίζεται κόστος, περίπου, 10 ευρώ. Εφέτος, όπως εκτιμά η οργάνωση των καταναλωτών, το κόστος για 4 άτομα ανέρχεται σε 186,85 ευρώ (46,71 ευρώ το άτομο) ενώ πέρυσι τα Χριστούγεννα (2024) το κόστος ήταν 156,02 με τα ίδια είδη.

Αναλυτικά οι τιμές έχουν ως εξής:

είδος ποσότητα τιμή

Γαλοπούλα Κιλά 2 Χ 13 Euro 26

Αρνί Παϊδάκια Κιλά 2 Χ17 Euro 34

Λουκάνικα Κιλά 1 Χ 12 Euro 12

Ντομάτες 500γραμ 1 Χ 2,80 το κιλό 1,40

Αγγούρι 1 Χ 0,70 Euro 0,70

Κρεμμύδια Φρέσκα ματσάκι 1 Χ 0,80 Euro 0,80

Λάχανο μάπα 2 2,00 Euro

Καρότα Κιλό 1/2 Χ 2 Euro 1

Πατάτες Κιλό 1,25 Euro 1,25

Τυρί φέτα Κιλό ½ Χ 13 Euro 6,50

Κασέρι γραβιέρα Κιλό 19,80 Euro ½ 9,90

Κρασί Εμφιαλωμένο 0,750 γραμ. 16

Αναψυκτικά 8 Χ 1 8,00

Μπύρες 4 Χ 2,20 8,80

Μελομακάρονα Κουραμπιέδες Κιλό 1 Χ 19 Euro 19

Γλυκά 18

Φρούτα 4,5

Γέμιση γαλοπούλας 17

Σύνολο : 186,85 / 4 = 46,71 Euro το άτομο