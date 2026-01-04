Σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται τα μέλη του συλλόγου σε Τακτική Γενική Απολογιστική Εκλογική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο εστιατόριο Χάλαβρο στο Ψυχρό Οροπεδίου Λασιθίου την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. με τα παρακάτω θέματα:

1. Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης. 2. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου (Διοικητικός – Οικονομικός). 3. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 4. Συζήτηση επί του Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού και απαλλαγή Δ.Σ. 5. Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής. 6. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Αν δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται επαναληπτική Γ.Σ αυτόματα μετά την πάροδο μιας ώρας από τη σύγκλιση της πρώτης που ματαιώθηκε δηλαδή στις 11:00 π.μ 25 Ιανουαρίου 2026 στον ίδιο χώρο. Συνεδριάζει δε έγκυρα οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων μελών (Άρθρο 11ο παρ 7 & 8 του Καταστατικού). Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και εκλέγειν-εκλέγεσθαι έχουν όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου μετά την πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους.

Εκτός από το δικαίωμα ψήφου τηρείται ότι προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί αθλητικών σωματείων.

Για το πειθαρχικό συμβούλιο οι υποψήφιοι σύμφωνα με το άρθρο 16ο του καταστατικού πρέπει να έχουν διατελέσει μέλη του Δ.Σ. κατά το παρελθόν (όχι του τρέχοντος Δ.Σ.) και να είναι μέλη του Συλλόγου τουλάχιστον 5 χρόνια.

Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων Προέδρου και μελών του Δ.Σ. υποβάλλονται έως και πέντε ημέρες (έως 20 Ιανουαρίου 2026) πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών στο Δ.Σ.- Γραμματεία του Συλλόγου [email protected] . Τηλέφωνα επικοινωνίας 6942460118-6972272562.

Της Γενικής Συνέλευσης θα προηγηθεί η κοπή της Βασιλόπιτας.

Άγιος Γεώργιος 20 Δεκεμβρίου 2025

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας Βλαστός Κωστής Ζάχος Κώστας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μετά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα ακολουθήσει γεύμα στο εστιατόριο Χάλαβρο. Το κόστος του μενού ανέρχεται στα 20€ το άτομο.