Η Επιτροπή Διαμαρτυρομένων Δημοτών του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου ενημερώνει τους δημότες ότι κατατέθηκε επίσημο αίτημα ελέγχου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, σχετικά με μια σειρά σοβαρών ζητημάτων που αφορούν:

την επιβολή του τέλους 0,86 €/τ.μ. στα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

την αναδρομική χρέωση πενταετίας

την άνιση επιβολή τελών μόνο σε όσους είχαν δηλωμένα τετραγωνικά

τη χρέωση του τέλους ως “παλιά βεβαιωμένη οφειλή” χωρίς ενημέρωση

την έλλειψη ανταποδοτικότητας

και κυρίως: τη νομιμότητα της επιτροπής του Δήμου που ελέγχει τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η διαδικασία για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα προβλέπει μόνο:

Υπεύθυνη Δήλωση μη χρήσης από τον πολίτη

Βεβαίωση ΔΕΔΔΗΕ ότι δεν ηλεκτροδοτείται το ακίνητο

Δεν προβλέπεται καμία δημοτική επιτροπή αυτοψίας.

Γι’ αυτό ζητήθηκε από την Αποκεντρωμένη πλήρης έλεγχος νομιμότητας της συγκεκριμένης πρακτικής.

Η Επιτροπή ζητά επιπλέον:

έλεγχο της αναδρομικότητας,

έλεγχο της ανταποδοτικότητας,

έλεγχο της διαδικασίας βεβαίωσης οφειλών,

έλεγχο οικονομικών στοιχείων του Δήμου (υπερέσοδα),

καθώς και υποχρέωση του Δήμου να απαντήσει στα επίσημα αιτήματα που έχουν κατατεθεί από τον Νοέμβριο.

Στόχος της Επιτροπής

– Η πλήρης διαφάνεια, η νομιμότητα και η ίση μεταχείριση όλων των δημοτών, χωρίς αυθαίρετες χρεώσεις και χωρίς οικονομική επιβάρυνση σε ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται και δεν λαμβάνουν καμία δημοτική υπηρεσία.

Θα σας ενημερώνουμε για κάθε εξέλιξη.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ-ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ