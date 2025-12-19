Η Επιτροπή Διαμαρτυρομένων Δημοτών του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου ενημερώνει τους δημότες ότι κατατέθηκε επίσημο αίτημα ελέγχου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, σχετικά με μια σειρά σοβαρών ζητημάτων που αφορούν:
- την επιβολή του τέλους 0,86 €/τ.μ. στα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα
- την αναδρομική χρέωση πενταετίας
- την άνιση επιβολή τελών μόνο σε όσους είχαν δηλωμένα τετραγωνικά
- τη χρέωση του τέλους ως “παλιά βεβαιωμένη οφειλή” χωρίς ενημέρωση
- την έλλειψη ανταποδοτικότητας
- και κυρίως: τη νομιμότητα της επιτροπής του Δήμου που ελέγχει τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η διαδικασία για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα προβλέπει μόνο:
- Υπεύθυνη Δήλωση μη χρήσης από τον πολίτη
- Βεβαίωση ΔΕΔΔΗΕ ότι δεν ηλεκτροδοτείται το ακίνητο
- Δεν προβλέπεται καμία δημοτική επιτροπή αυτοψίας.
Γι’ αυτό ζητήθηκε από την Αποκεντρωμένη πλήρης έλεγχος νομιμότητας της συγκεκριμένης πρακτικής.
Η Επιτροπή ζητά επιπλέον:
- έλεγχο της αναδρομικότητας,
- έλεγχο της ανταποδοτικότητας,
- έλεγχο της διαδικασίας βεβαίωσης οφειλών,
- έλεγχο οικονομικών στοιχείων του Δήμου (υπερέσοδα),
- καθώς και υποχρέωση του Δήμου να απαντήσει στα επίσημα αιτήματα που έχουν κατατεθεί από τον Νοέμβριο.
Στόχος της Επιτροπής
– Η πλήρης διαφάνεια, η νομιμότητα και η ίση μεταχείριση όλων των δημοτών, χωρίς αυθαίρετες χρεώσεις και χωρίς οικονομική επιβάρυνση σε ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται και δεν λαμβάνουν καμία δημοτική υπηρεσία.
Θα σας ενημερώνουμε για κάθε εξέλιξη.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ-ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ