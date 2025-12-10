Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στο 16ο Φεστιβάλ Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας που πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου στην Αθήνα.

Στο περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης φιλοξενήθηκαν και φέτος, μικροί παραγωγοί και μελισσοκομικοί σύλλογοι από όλο το νησί. Στόχος είναι η προβολή και προώθηση του επώνυμου κρητικού μελιού και των προϊόντων κυψέλης, κυρίως των μικρών παραγωγών στο καταναλωτικό κοινό και στους χώρους μαζικής εστίασης, καθώς το Φεστιβάλ Μελιού αποτελεί τον τόπο για την σύναψη εμπορικών και επιχειρηματικών συμφωνιών μεταξύ των παραγωγών και των επιχειρήσεων παραγωγής και διακίνησης μελισσοκομικών προϊόντων.

H αυθεντική και αγνή γεύση του κρητικού μελιού το κατατάσσει σ’ ένα από τα πιο ποιοτικά της Ελλάδας, πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και θρεπτικά στοιχεία, με έντονο άρωμα και γεύση από τα άγρια βότανα και το θυμάρι της κρητικής φύσης σε συνδυασμό με το μοναδικό μικροκλίμα του νησιού.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης ο οποίος έθεσε τα κυρίαρχα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο μελισσοκομικός τομέας, επισημαίνοντας ότι, «στόχος μας είναι η διαρκής στήριξη των παραγωγών του νησιού, μέσα από στοχευμένες και συντονισμένες προσπάθειες και προωθητικές ενέργειες. Η μελισσοκομία αποτελεί σημαντική παραγωγική δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα του νησιού, με μεγάλη δυναμική και προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης. Το κρητικό μέλι είναι παγκοσμίως γνωστό για την εξαιρετική ποιότητά του και τις ευεργετικές ιδιότητές του για τον άνθρωπο. Η Περιφέρεια Κρήτης συνεργάζεται με τους παραγωγούς μελιού και τους μελισσοκομικούς συλλόγους του νησιού μας για την καλύτερη προώθηση, προστασία και προβολή του προϊόντος στην εσωτερική και διεθνή αγορά».

Το Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας αποτελεί τον τόπο συνάντησης, επιμόρφωσης και πληροφόρησης όλων των εμπλεκόμενων στον μελισσοκομικό τομέα και όλες τις εξελίξεις σχετικά με τον τομέα της παραγωγής, των μηχανημάτων, του εξοπλισμού, των νέων τεχνολογιών, της νέας νομοθεσίας, της τυποποίησης, της προώθησης, της υγιεινής και της ασφάλειας του μελιού και των λοιπών προϊόντων κυψέλης.