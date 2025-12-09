Αντιπροσωπεία αγροτοκτηνοτρόφων με επικεφαλής τον Πρόεδρο του κτηνοτροφικού συλλόγου ν. Ηρακλείου Λευτέρη Τριανταφυλλάκη επισκέφθηκε σήμερα την Περιφέρεια Κρήτης όπου είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη.

Μετά από ενημέρωση για τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις τους, παρουσία και του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα Σταύρου Τζεδάκη, αποφασίστηκε να σταλούν στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης συγκεκριμένα τα αιτήματα των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης και μέσω Παγκρήτιας επιτροπής να ζητηθεί συνάντηση στην Αθήνα σε ανώτατο επίπεδο.

Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης ΚρήτηςΣταύρος Αρναουτάκης, μπορεί να δοθούν λύσεις. Καλή διάθεση υπάρχει από την πλευρά των αγροτών και των κτηνοτρόφων και πιστεύουμε ότι μπορούν να δοθούν λύσεις στα δίκαια αιτήματα τους. Υπευθυνότητα να υπάρχει χωρίς ακραίες ενέργειες, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης.

Από την πλευρά του ο κ. Τριανταφυλλάκης ανέφερε, ότι, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θέλουν λύσεις στα προβλήματα τους ώστε να συνεχίζουν να ζουν αξιοπρεπώς. «Περιμένουμε να μας στηρίξει η Κυβέρνηση διαφορετικά οι κινητοποιήσεις μας θα συνεχιστούν», ανέφερε.