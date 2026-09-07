Σε δύο ακόμη προσθήκες στο ρόστερ του προχώρησε ο ΟΦΙ, ενισχύοντας την ομάδα του με τον μεσοεπιθετικό Ανδρέα Τζαβάρα και τον αμυντικό Σωτήρη Χατζηϊωάννου.

Αναλυτικά στις επίσημες ανακοινώσεις απόκτησης των δύο παικτών ο ΟΦΙ ανέφερε: «Ο 22χρόνος Ανδρέας Τζαβάρας στον Ο.Φ.Ι. Ξεκίνησε τα ποδοσφαιρικά του βήματα στις ακαδημίες του Αστέρα Δερβενίου όπου και αγωνίστηκε και σε μεγαλύτερη ηλικία! Πέρυσι έκανε την εμφάνιση του στα Λασιθιώτικα γήπεδα με την ομάδα της Αναγέννησης Ιεράπετρας πραγματοποιώντας μια εξαιρετική χρονιά! Ανδρέα σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του ΟΦΙ και σου ευχόμαστε μια ποδοσφαιρική χρονιά με υγεία και επιτυχίες με τον Όμιλο.

-Ο αμυντικός Σωτήρης Χατζηϊωάννου στον Ο.Φ.Ι. Ένας ποδοσφαιριστής με εμπειρία σε τοπικές και εθνικές κατηγορίες! Ξεκίνησε την επαφή του με το ποδόσφαιρο από τις ακαδημίες του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και του Αγροτικού Αστέρα! Αγωνίστηκε επίσης στον ΑΠΕ Λαγκαδά , στην Νίκη Αγκαθιάς , στον Εθνικό Γιαννιτσών, στον Αγροτικό Αστέρα, ΑΟ Χανιώτη, στην Λευκίμμη Κέρκυρας και στην Αναγέννηση Ιεράπετρας! Σημαντική στιγμή στην καριέρα του η παρουσία του στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Αλβανική KF Shiroka! Σωτήρη σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του ΟΦΙ και σου ευχόμαστε μια ποδοσφαιρική χρονιά με υγεία και επιτυχίες με τον Όμιλο!».