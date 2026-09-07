Ευχάριστα είναι τα νέα για το δίχρονο παιδί που την περασμένη εβδομάδα έπεσε από μπαλκόνι κτιρίου στην Ακτή Κουνδούρου, στον Άγιο Νικόλαο.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον θείο του παιδιού, η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σημαντική βελτίωση και το δίχρονο έχει πλέον διαφύγει τον κίνδυνο.

Μάλιστα, εντός της ημέρας αναμένεται να πάρει εξιτήριο από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και να μεταφερθεί στην Παιδιατρική Κλινική, όπου θα συνεχιστεί η νοσηλεία και η παρακολούθησή του.

Η εξέλιξη αυτή ανακουφίζει ιδιαίτερα την οικογένεια, αλλά και όλους όσοι από την πρώτη στιγμή παρακολουθούν με αγωνία την πορεία της υγείας του παιδιού.

Η οικογένεια εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της σε όλους όσοι συνέβαλαν στην αντιμετώπιση του περιστατικού, αλλά και σε όλους εκείνους που αυτές τις ημέρες επικοινωνούν, ρωτούν για την κατάσταση του παιδιού και προσεύχονται για την αποκατάσταση της υγείας του.