Στην ανακοίνωση της συνεργασίας με τον γυμναστή Ιωάννη Συντιχάκη προχώρησε ο ΑΟ Κριτσάς, αναφέροντας:

Ο Α.Ο. Κριτσάς ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Ιωάννη Συντιχάκη , αποφοιτο ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο ο οποίος αναλαμβάνει το κομμάτι της φυσικής κατάστασης και της εκγύμνασης της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Με σύγχρονη προσέγγιση,υψηλά standarts και επαγγελματισμό θα δωθει ιδιαιτερη έμφαση στη φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών μας ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί δυνατή, έτοιμη και ανταγωνιστική από την πρώτη αγωνιστική της νεας σεζόν.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Α.Ο. Κριτσάς και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του!

Ιωάννη, καλώς ήρθες!