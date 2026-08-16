Με μεγάλη συμμετοχή, χαμόγελα και έντονη αγωνιστική διάθεση πραγματοποιήθηκαν στη Νεάπολη οι αγώνες των Δρηρείων 2026, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον Δεκαπενταύγουστο.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε τον αγώνα δρόμου 10 χιλιομέτρων και την ποδηλατοβόλτα 21 χιλιομέτρων, με τη Νεάπολη να γεμίζει από αθλητές, εθελοντές και κόσμο.

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Πολιτικής Προστασίας και Οχημάτων, Στέρεος Ατσαλάκης, σε δήλωσή του για τη διοργάνωση, έκανε λόγο για μια ξεχωριστή αθλητική ημέρα, που έφερε στο επίκεντρο την άθληση, την ιστορία και την παράδοση.

Παράλληλα, συνεχάρη όλους τους συμμετέχοντες και τους εθελοντές που συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή των αγώνων, ενώ ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του στην Ελληνική Αστυνομία για τη συμβολή της στην ασφάλεια της διοργάνωσης.

«Τα Δρήρεια συνεχίζουν να ζωντανεύουν την ιστορία της αρχαίας Δρήρου μέσα από τον αθλητισμό», ήταν το μήνυμα του κ. Ατσαλάκη, υπογραμμίζοντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της διοργάνωσης, που συνδέει την αθλητική δραστηριότητα με την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.