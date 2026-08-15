Με σημερινή ενημέρωση από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΝ κ.Γιώργο Παπαδάκη, υπάρχουν νεότερα δεδομένα σχετικά με τη διακοπή της τροφοδοσίας από το φράγμα Αποσελέμη.

Όπως ενημέρωσε, πριν από λίγο επανήλθε η υδροδότηση από το φράγμα, ωστόσο προς το παρόν στο 1/4 της προγραμματισμένης ποσότητας.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα (1-2 ημέρες) η παροχή να επανέλθει στα κανονικά επίπεδα, φτάνοντας τα 250 κυβικά μέτρα νερού την ώρα, ποσότητα που αντιστοιχεί σε αυτή που λάμβανε μέχρι πρότινος ο Άγιος Νικόλαος από το φράγμα.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ