Πλήθος κόσμου βρέθηκε και φέτος στη Νεάπολη το βράδυ της 14ης Αυγούστου, συμμετέχοντας στις θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις για την παραμονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και το καθιερωμένο πανηγύρι της Μεγάλης Παναγίας.

Στον Μητροπολιτικό Ναό της Μεγάλης Παναγίας τελέστηκε η πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στην οποία συλλειτούργησαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ.κ. Γεράσιμος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ.κ. Τίτος και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέας.

Μετά το θρησκευτικό μέρος, το επίκεντρο της βραδιάς μεταφέρθηκε στην πλατεία της Νεάπολης, όπου ξεκίνησε το μουσικό πρόγραμμα με το συγκρότημα του Γιώργου Γλυκοκόκαλου και τους Γιώργο Μεσαρίτακη, Χρήστο Σφακιανάκη, Στάθη Μαραγκάκη και Λευτέρη Δαγκωνάκη.

Ένα πυροτέχνημα έδωσε το σύνθημα για την έναρξη της κατάβασης του Τιμίου Σταυρού από το βουνό, σε ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά έθιμα της γιορτής.

Ακολούθησε παρουσίαση από τα μεγαλύτερα παιδιά του τμήματος Νεάπολης της σχολής χορού «Το Σπίτι της Τέχνης» της Ανδριάνης Γαλανού, ενώ λίγο αργότερα στην πλατεία άρχισαν να καταφθάνουν οι αθλητές που συμμετείχαν στην κατάβαση.

Την πρώτη θέση κατέκτησε ο Μιχάλης Πολυχρονάκης, δεύτερος τερμάτισε ο Νίκος Ταμπακάκης και τρίτος ο Κωστής Ζερβός. Τις απονομές στους τρεις πρώτους έκαναν ο Νίκος Μελιδονιώτης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης Δημήτρης Γαλανάκης και ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης.

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με επίδειξη πολεμικών τεχνών από την ομάδα «Απόλλων» του Μανώλη Φορτετζάνου, πριν το μουσικό πρόγραμμα και το γλέντι συνεχιστούν μέχρι αργά.

Στη βραδιά παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης, η βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής Κατερίνα Σπυριδάκη, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκος Καμινογιαννάκης, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Γεωργία Πολυχρονάκη, οι Αντιδήμαρχοι Γιώργος Αρακαδάκης και Στέργιος Ατσαλάκης, η δημοτική σύμβουλος Δέσπω Καρνιαδάκη και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης Δημήτρης Γαλανάκης.

Οι εορτασμοί στη Νεάπολη συνεχίζονται και ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

ΗΛΙΑΝΝΑ ΑΤΣΑΛΑΚΗ