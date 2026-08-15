Μια τουριστική περίοδο με αρκετό κόσμο αλλά χωρίς την ανάλογη εικόνα στα ταμεία των εμπορικών επιχειρήσεων, περιγράφει στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Λασιθίου (ΟΕΒΕ Λασιθίου) κ. Μανώλης Πάγκαλος.

Η εικόνα που μεταφέρει από την αγορά της πόλης μέχρι και σήμερα είναι χαρακτηριστική αυτής της ιδιόμορφης κατάστασης που διαμορφώνεται φέτος: οι επισκέπτες υπάρχουν, ιδιαίτερα από τα μέσα Ιουλίου και μετά, ωστόσο η κατανάλωση παραμένει συγκρατημένη. Όπως εκτιμά, η πτώση στους τζίρους σε σχέση με πέρυσι κινείται περίπου στο 15%-20%, με διαφοροποιήσεις βέβαια από επιχείρηση σε επιχείρηση.

Υπάρχουν ώρες της ημέρας κατά τις οποίες ο Άγιος Νικόλαος δείχνει γεμάτος κόσμο, χωρίς όμως αυτή η κίνηση να περνά με την ίδια ένταση στα εμπορικά καταστήματα. Η αγοραστική δύναμη είναι περιορισμένη και η αγορά εμφανίζει διαφορετική δυναμική από εκείνη που θα περίμενε κανείς βλέποντας μόνο τον αριθμό των επισκεπτών.

Σημαντική παραμένει, σύμφωνα με τον κ. Πάγκαλο, και η συμβολή της κρουαζιέρας στην τοπική οικονομία. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι οι επισκέπτες των κρουαζιερόπλοιων κινούνται στην αγορά και προσφέρουν στα καταστήματα της πόλης.

Το γενικότερο πρόβλημα, ωστόσο, παραμένει το διαθέσιμο εισόδημα και η διάθεση για κατανάλωση. Ακόμη και όταν ο αριθμός των επισκεπτών είναι μεγάλος, η δαπάνη ανά επισκέπτη είναι περισσότερο ελεγχόμενη. Και στην περίπτωση αυτή, επομένως, ο αριθμός των αφίξεων δεν αρκεί από μόνος του για να αποτυπώσει το οικονομικό αποτέλεσμα που μένει τελικά στην τοπική αγορά.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ