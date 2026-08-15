Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και τη συμμετοχή πλήθους πιστών πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου, 15 Αυγούστου, στον Μητροπολιτικό Ναό της Μεγάλης Παναγίας Νεάπολης, η Θεία Λειτουργία για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Στη Θεία Λειτουργία συλλειτούργησαν ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτος και ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας, ενώ παρέστησαν οι κληρικοί της Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου.

Κατά τα κηρύγματά τους, οι Μητροπολίτες αναφέρθηκαν στη σημασία της Παναγίας ως πνευματικής μητέρας και καταφυγίου όλων των πιστών, αλλά και στην ιστορία του Μητροπολιτικού Ναού της Μεγάλης Παναγίας.

Ακολούθησε η λιτάνευση της Ιερής Εικόνας της Παναγίας, από την παλιά αγορά έως την πλατεία της Νεάπολης, μέσα σε κλίμα κατάνυξης και με τη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών. Στη λιτάνευση συμμετείχαν η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα, ενώ τη θρησκευτική πομπή συνόδευσε η Φιλαρμονική Νεάπολης, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Νεκτάριου Αρακαδάκη. Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία της σχολής χορού «Το Σπίτι της Τέχνης» της Ανδριάνης Γαλανού, με μέλη της να συμμετέχουν στη λιτάνευση φορώντας παραδοσιακές κρητικές ενδυμασίες.

Στις θρησκευτικές εκδηλώσεις παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Λασιθίου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Πλακιωτάκης, η βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κατερίνα Σπυριδάκη, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης Δημήτρης Γαλανάκης.

Παρόντες ήταν επίσης οι Αντιδήμαρχοι Γιώργος Αρακαδάκης, Γιώργος Μπελούκας, Αντώνης Μαυρής, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Δημήτρης Αγαπητός και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου Νίκος Καμινογιαννάκης.

Με αφορμή τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης και ο βουλευτής Λασιθίου Γιάννης Πλακιωτάκης ευχήθηκαν, μέσω της εφημερίδας «ΑΝΑΤΟΛΗ», χρόνια πολλά σε όλους, εκφράζοντας την ευχή η χάρη της Παναγίας να προστατεύει και να βοηθά όλους τους ανθρώπους

ΗΛΙΑΝΝΑ ΑΤΣΑΛΑΚΗ