Με τις εκδηλώσεις του Σαββάτου ολοκληρώθηκε στη Νεάπολη το πρόγραμμα των εορτασμών για την Κοίμηση της Θεοτόκου, σε ένα πανηγύρι που εδώ και χρόνια έχει καθιερωθεί ως ένα μεγάλο αντάμωμα θρησκευτικού, αθλητικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

Nωρίς το απόγευμα του Σαββάτου ξεκίνησαν οι αθλητικές διοργανώσεις. Πρώτος πραγματοποιήθηκε ο αγώνας δρόμου «Δρήρεια», με περίπου 85 αθλητές να συμμετέχουν στη διαδρομή των 10 χιλιομέτρων. Η εκκίνηση δόθηκε από την πλατεία της Νεάπολης, με τους δρομείς να κατευθύνονται προς τη Δρήρο και το Καστέλι και να επιστρέφουν στη Νεάπολη από την ίδια διαδρομή.

Παράλληλα, ο Ποδηλατικός Όμιλος Δρήρος διοργάνωσε ποδηλατοβόλτα, με τους συμμετέχοντες να διασχίζουν τα χωριά Λίμνες, Νικηθιανό, Βουλισμένη και Χουμεριάκο.

Ακολούθησαν οι απονομές στους αθλητές των «Δρηρείων», τις οποίες πραγματοποίησαν ο Αντιδήμαρχος Στέργιος Ατσαλάκης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Πολυχρονάκη, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Νικηθιανού Τάσος Καρυδιανάκης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης Δημήτρης Γαλανάκης, καθώς και η μικρή Νεφέλη.

Στον Μητροπολιτικό Ναό της Μεγάλης Παναγίας τελέστηκε ο Μεθεόρτιος Εσπερινός, ενώ ο ναός παρέμεινε ανοιχτός καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου οι πιστοί να έχουν τη δυνατότητα να προσκυνήσουν.

Παρά τον πιο δροσερό καιρό, η συμμετοχή του κόσμου ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, με την πλατεία και τα καταστήματα της Νεάπολης να γεμίζουν από κατοίκους και επισκέπτες.

Το βραδινό πρόγραμμα περιλάμβανε μουσική και χορό. Το γλέντι με το συγκρότημα του Νεκτάριου Σαμόλη ξεκίνησε με την παρουσία του μικρού χορευτικού τμήματος της σχολής «Το Σπίτι της Τέχνης» της Ανδριάνης Γαλανού, παράρτημα Νεάπολης, που κέρδισε το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Την ίδια στιγμή, στην πλατεία Ευαγγελίστριας, με τη στήριξη των καταστημάτων της περιοχής, πραγματοποιήθηκε ένα ακόμη μεγάλο γλέντι, με το συγκρότημα του Δημήτρη Βερεράκη να αναλαμβάνει τη διασκέδαση του κόσμου.

Με αυτόν τον τρόπο έπεσε η αυλαία των φετινών εκδηλώσεων του Δεκαπενταύγουστου στη Νεάπολη, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τον ξεχωριστό χαρακτήρα του πανηγυριού, που συνδυάζει την πίστη και την παράδοση με τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τη διασκέδαση.

ΗΛΙΑΝΝΑ ΑΤΣΑΛΑΚΗ