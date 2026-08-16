Λίγο πριν τις 8 το πρωί κατέπλευσε στο λιμάνι της Σητείας το κρουαζιερόπλοιο « Crown Iris», μεταφέροντας περίπου 1500 επισκέπτες και περίπου 600 άτομα πλήρωμα . Πρόκειται για την δεύτερη άφιξη του πλοίου στην Σητεία – η πρώτη ήταν στις 21 Ιουλίου – η αναχώρηση του οποίου είναι προγραμματισμένη στις 5 το απόγευμα με προορισμό την Χάιφα . Και αυτή την φορά η Σητεία είναι ο τελευταίος σταθμός της συγκεκριμένης κρουαζιέρας .

Παράλληλα με την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου, από το πρωί και μέχρι αυτή την ώρα πραγματοποιείται ειρηνική συγκέντρωση διαμαρτυρίας από πολίτες που ανταποκρίθηκαν και αυτή την φορά στο κάλεσμα της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Σητείας, δηλώνοντας την αλληλεγγύη τους προς τον Παλαιστινιακό λαό, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων και της Γενοκτονία στη Γάζα.

Η δράση λαμβάνει χώρα στα σκαλιά του «Πεζόσταρτου»,στο δρόμο πάνω από το Τελωνείο όπου επίσης έχει αναρτηθεί μία μεγάλη Παλαιστινιακή σημαία . Στο σημείο επίσης από το πρωί βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας .

Αισθητή είναι η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού , στο κέντρο της πόλης ενώ το πρωί ήταν έντονη στο σημείο της οδού Ρουσελάκη πάνω από το λιμάνι της Σητείας όπου κατά την προηγούμενη άφιξη του κρουαζιερόπλοιου είχε πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας πολιτών .

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ