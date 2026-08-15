Με κατάνυξη και λαμπρότητα εορτάσθηκε και φέτος η μεγάλη Θεομητορική εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στην παλαίφατη Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Ιεράπετρας, το κτιριακό συγκρότημα της οποίας πρόσφατα συντηρήθηκε και αποκαταστάσθηκε.

Κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Αρχιερατικού Εσπερινού της Παρασκευής 14 Αυγούστου 2026 κορυφώθηκε η προσέλευση των προσκυνητών από όλο το Λασίθι, η οποία συνεχίστηκε έως αργά το βράδυ. Πολλοί προσκυνητές, κυρίως νέοι, ανηφόρισαν με τα πόδια, για να προσκυνήσουν τη θαυματουργό εικόνα της Κυρίας Φανερωμένης, άλλοι για να εκπληρώσουν κάποιο τάμα τους, άλλοι για να ευχαριστήσουν την Θεομήτορα και άλλοι για να ζητήσουν βοήθεια και παρηγοριά.

Την παραμονή της πανηγύρεως ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε κατά τον Μέγα πανηγυρικό Εσπερινό της εορτής και στο τέλος της ακολουθίας, κατά το έθος, ευλόγησε τους άρτους στο προαύλιο του Καθολικού της Μονής. Αντί κηρύγματος αναγνώσθηκε η Ποιμαντορική Εγκύκλιος του Σεβ. κ. Κυρίλλου «προς τον Ιερό Κλήρο, τις Μοναστικές Αδελφότητες και τον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας» για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, από τον Πανοσιολ. Αρχιμ. Αμβρόσιο Σκαρβέλη, Πρωτοσύγκελλο της Ι. Μητροπόλεως.

Μετά την Απόλυση ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος ευχήθηκε ολόψυχα στους πολυπληθείς προσκυνητές που κατέκλυσαν την πανηγυρίζουσα και αναστηλωθείσα Ιερά Μονή Φανερωμένης χρόνια πολλά και Θεοτοκοσκέπαστα. Η Παναγία η Φανερωμένη να μας φωτίζει, να μας σκεπάζει και να καθοδηγεί τα βήματα της ζωής μας, περιφρουρώντας και διαφυλάσσοντας από κάθε ορατό και αόρατο κίνδυνο, πειρασμό και δοκιμασία.

Στη συνέχεια καλωσόρισε και ευχαρίστησε ιδιαίτερα τους παριστάμενους εκπροσώπους των Αρχών, τη Βουλευτή Λασιθίου κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου κ. Ιωάννη Ανδρουλάκη, τον Αντιδήμαρχο Ιεράπετρας κ. Γέωργιο Γιακουμάκη, τον Διοικητή του «ελληνικού FBI», δηλαδή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) της Ελληνικής Αστυνομίας Υποστράτηγο κ. Φώτη Ντουίτση, τον Αστυνομικό Διευθυντή Λασιθίου κ. Μιχαήλ Τσιριλάκη, τον νέο Λιμενάρχη Ιεράπετρας κ. Γεώργιο Πατεράκη, τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας και Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Τζουμάκα και τον Διοικητή του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας κ. Νεκτάριο Φρονιμάκη.

Επίσης ευχαρίστησε την Δημοτική Αρχή της Ιεράπετρας για την καθαριότητα του δρόμου προς τη Μονή και την Αστυνομική Διεύθυνση Λασιθίου για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τους διακονητές της Μονής για τον κόπο τους.

Στον πανηγυρικό Εσπερινό έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, ο Πανοσιολ. Ηγούμενος της Ι. Μονής Φανερωμένης Πανοσιολ. Αρχιμ. Παΐσιος Δερμιτζάκης, και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς.

Επικεφαλής του ιεροψαλτικού χορού ήταν ο Πρωτοψάλτης του Ι. Μ. Ναού Αγίου Γεωργίου Ιεράπετρας και Διευθυντής της Σχολής Βυζ. Μουσικής της Ι. Μητροπόλεως «Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης» κ. Ιωάννης Αρώνης, ο οποίος και απέδωσε αριστοτεχνικά το περίφημο Οκτάηχο Δοξαστικό των Εσπερίων