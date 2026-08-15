Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την πρόσληψη στον Δήμο Αγίου Νικολάου εννέα ατόμων για την ενίσχυση τριών νευραλγικών υπηρεσιών, μέσω του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών. Οι εννέα θέσεις κατανέμονται στις Διευθύνσεις Διοικητικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Κατασκευών, καλύπτοντας συγκεκριμένες ανάγκες σε προσωπικό.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ το μεγαλύτερο μέρος των προσλήψεων αφορά τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία θα ενισχυθεί με συνολικά πέντε άτομα. Πρόκειται για τρία άτομα ΥΕ προσωπικού καθαριότητας εσωτερικών χώρων και σχολικών κτιρίων, έναν υπάλληλο ταχυδρομείου κατηγορίας ΥΕ και έναν οδηγό κατηγορίας ΔΕ.

Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος προβλέπεται η πρόσληψη ενός ατόμου ΥΕ ως προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων.

Τρεις ακόμη εργαζόμενοι θα τοποθετηθούν στη Διεύθυνση Κατασκευών, ενισχύοντας το τεχνικό προσωπικό του Δήμου. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η πρόσληψη ενός ελαιοχρωματιστή, ενός εργάτη ασφαλτικών έργων και ενός εργάτη οικοδομικών εργασιών, όλοι κατηγορίας ΥΕ.

Με τις εννέα αυτές προσλήψεις ο Δήμος επιδιώκει να καλύψει ανάγκες που έχουν καταγραφεί τόσο στην καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών και στην καθαριότητα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων όσο και στην εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη 12 μήνες, ενώ η επιχορήγηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως.