Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την εξωδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς με ιδιοκτήτη ακινήτου στην οδό Ρούσου Καπετανάκη 18, το οποίο χρησιμοποιούσε ο Δήμος Αγίου Νικολάου για τη στέγαση της Κουνδούρειου Βιβλιοθήκης.

Η προηγούμενη μίσθωση είχε λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2024, ωστόσο ο Δήμος συνέχισε να χρησιμοποιεί το ακίνητο. Η συμφωνία αφορά την καταβολή στον ιδιοκτήτη ποσού 3.693,50 ευρώ, ως αποζημίωση για τη χρήση του από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως και τις 2 Μαρτίου 2026, οπότε και ακολούθησε νέα σύμβαση μίσθωσης. Το ποσό αντιστοιχεί σε πέντε μήνες και δύο ημέρες, με βάση το συμφωνημένο μηνιαίο μίσθωμα των 728,98 ευρώ.

Με την εξωδικαστική επίλυση αποφεύγεται η δικαστική διεκδίκηση της απαίτησης και οι πρόσθετες επιβαρύνσεις, ενώ προβλέπεται ότι ο ιδιοκτήτης θα παραιτηθεί από κάθε άλλη σχετική υφιστάμενη ή μελλοντική αξίωση κατά του Δήμου.