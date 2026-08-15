Τέσσερις διακρίσεις στα Education Leaders Awards 2026 για την πρωτοβουλία «Ζώσα Παράδοση και Πολιτιστική Καινοτομία στην Κρήτη»

Με ιδιαίτερη χαρά η Ιερά Μητρόπολις Ιεραπύτνης και Σητείας χαιρετίζει την τετραπλή διάκριση της πρωτοβουλίας «Ζώσα Παράδοση και Πολιτιστική Καινοτομία στην Κρήτη» στα Education Leaders Awards 2026, στην οποία κεντρική θέση κατείχε το πρόγραμμα «Εικονογραφία 2.0 – Πολιτιστικό Σχέδιο Παράδοσης και Καινοτομίας | NextGenerationTradition», που πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μονή Κυρίας Ακρωτηριανής και Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Τοπλού πέρισυ την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025.

Η Ιερά Μονή Τοπλού μετατράπηκε για μία εβδομάδα σε ένα ζωντανό εργαστήριο θεολογίας, εκκλησιαστικής τέχνης, πολιτισμού και νέων τεχνολογιών. Στο επίκεντρο βρέθηκε η σπουδαία εικονογραφική σύνθεση «Μέγας εἶ, Κύριε» του Ιωάννου Κορνάρου, με τις 61 θεολογικές παραστάσεις της, οι οποίες προσεγγίστηκαν μέσα από θεολογική ερμηνεία, επιστημονικές εισηγήσεις και σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές.

Μέλη της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ερευνητές, καλλιτέχνες και νέοι δημιουργοί συμμετείχαν σε ένα εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλάμβανε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, τρισδιάστατης σάρωσης και εκτύπωσης, επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, ψηφιακής αφήγησης και οπτικοακουστικής τεκμηρίωσης. Η δράση κορυφώθηκε με μια μνημειώδη ψηφιακή προβολή στα ιστορικά τείχη της Μονής, σε συνδυασμό με τη βυζαντινή και την κρητική μουσική παράδοση.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ανέδειξε με δημιουργικό τρόπο ότι η εκκλησιαστική παράδοση και η πολιτιστική κληρονομιά μπορούν να συνομιλούν με τα σύγχρονα μέσα και να αποτελούν πηγή παιδείας, έρευνας και δημιουργίας για τις νεότερες γενιές.

Η Ιερά Μητρόπολις Ιεραπύτνης και Σητείας συγχαίρει και ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της δράσης και ιδιαιτέρως τους διοργανωτές Λουκά Ζιάρα και Χρήστο Καλαϊτζόγλου, για την έμπνευση, τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την ουσιαστική συμβολή τους στην υλοποίηση του προγράμματος.

Η σημαντική αυτή διάκριση αποτελεί αφορμή χαράς, αλλά και ενθάρρυνση για τη συνέχιση αντίστοιχων συνεργασιών που αναδεικνύουν τη ζωντανή εκκλησιαστική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.