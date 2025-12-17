H επανενεργοποίηση του προγράμματος «Μεταφορές» του ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας δίνει στο Δήμο την ευκαιρία να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το τελικό έργο ανάπλασης του παραλιακού δρόμου της Ακτής Στυλ. Κουνδούρου, διότι είναι μέσα στην χερσαία ζώνη λιμένος και ικανοποιεί το πρόγραμμα «Μεταφορές», ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης, βάζοντας, όπως τόνισε, τέλος στην αβεβαιότητα χρηματοδότησης για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου ή στην αναγκαιότητα τα έργα ανάπλασης να γίνουν με ίδια κεφάλαια του Δήμου.

«Επομένως η οποιαδήποτε ανησυχία ότι δε θα βρεθεί χρηματοδότηση, αίρεται με αυτή τη νέα συνθήκη και υπάρχει πλέον χρηματοδότηση και για την τελική ανάπλαση και του παραλιακού δρόμου, με τις διαπλατύνσεις που απαιτούνται – ένα μεγάλης κλίμακας έργο δηλαδή», δήλωσε κατά την παρουσίαση του Προγράμματος Εργων του Δήμου για το 2026.

Εργολαβίες

Τρεις πολυετείς μεγάλες εργολαβίες σκοπεύει να προκηρύξει το 2026 (οι δύο προβλέπονταν και στο περυσινό πρόγραμμα αλλά δεν πρόλαβε να τις προκηρύξει ο Δήμος εντός του 2025) πιο ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες, συνολικού προϋπολογισμού 12.000.000 ευρώ.

Αφορούν διαμόρφωση οδών εντός ορίων σχεδίου πόλεως και οικισμών με ασφαλτοστρώσεις, πεζοδρόμια, πλακοστρώσεις κλπ. Επίσης προβλέπουν αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων εντός ορίων σχεδίου πόλεως και οικισμών και τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις εκτός ορίων οικισμών καθώς και εντός σχεδίου οικισμών. Για το 2026 έχει προβλεφθεί πίστωση 300.000 ευρώ.

Τα έργα που αφορούν το Λιμενικό Ταμείο, δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα Εργων του Δήμου, αλλά στο πρόγραμμα του δημοτικού νομικού προσώπου.

Οσα από τα έργα προγραμματικών συμβάσεων και έργα με μη εγκεκριμένη χρηματοδότηση δεν εγγράφονται στο πρόγραμμα, θα ενσωματωθούν με χωριστό υπόμνημα, ώστε να διατυπώνεται η βούληση υλοποίησης και γι’ αυτά και με αυτό τον τρόπο δεν δημιουργείται πρόβλημα στην έγκριση του Τεχνικού ή του Προϋπολογισμού του Δήμου και του Προγράμματος, κεντρικά, εξήγησε ο δήμαρχος.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ